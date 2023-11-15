علي منصور يقدم القهوة الإماراتية بنكهات عالمية

استوحى الشاب الإماراتي علي منصور فكرته لتحويل القهوة الإماراتية إلى عالمية يستمتع بمذاقها كل شعوب العالم، من تصميم متحف المستقبل في دبي، الذي يتميز بشكله الجميل والفريد.

علي منصور وبعد سنوات من الغربة عاد في 2016 محملاً بالأفكار والرؤى ليحولها لحقيقة، فكانت البداية من شركة الإعلانات الخاصة به، حيث ألهمته دبي التي يشبهها بلؤلؤ الباروك وهو نوع من اللؤلؤ الطبيعي، واشتهرت الملكات والأميرات بارتدائه، من هنا تولدت لديه فكرة أن يقدم فكرة خلاقة لا مثيل لها في مجال القهوة الإماراتية، واشتعلت شرارتها حينما التقى بالوالدة خصيبة الدهماني وشاركها مشروعه في القهوة، حيث قدما عبر مشروع ((الدلة والفنيال)) قهوة العيد.

وقام منصور بالعديد من الدراسات والبحوث حول القهوة وكل ما يتعلق بها من طريقة تصنيعها وتقديمها، والطقوس المتعلقة بها، وطريقة تطويرها، بحيث تحاكي توجهات الشباب في مجال القهوة، بما يتناسب مع ذائقتهم، لا سيما وأن القهوة على اختلاف أنواعها هي جزء من روتين حياتهم اليومية، وقد اخترع طريقة صنع القهوة بالتقنيات الحديثة وبنكهات عالمية، ومع الحفاظ على مذاقها العربي الأصيل، بحيث يستسيغها كل من يتذوقها، وبالإمكان صنعها بأسلوب القهوة المقطرة أو الكبسولات كما اشتهرت أنواع القهوة العالمية الأخرى.

وأكد منصور أن الثقة هي أهم أسباب النجاح، ويرغب من خلال شعاره الذي اتخذه منهجاً منذ انطلاقته وهو ((قهوتنا إماراتية الروح وعالمية الطموح))، أن يثبت أن الإمارات أصبحت ماركة عالمية، ومن خلال هذه القهوة الإماراتية التي تحمل جزءاً من موروثها الشعبي، حيث تشكل القهوة جزءاً أساسياً في كل المجتمعات فكل المناسبات على اختلافها تبدأ بقهوة، وارتبطت القهوة أيضاً بالكرم وحسن الضيافة والسنع التي عكستها آداب تقديمها.

ولفت علي منصور إلى أنه حرص على تطبيق معايير الاستدامة التي تدعو إليها دولة الإمارات من خلال الورق المستخدم في التعبئة وهو مستدام، إضافة إلى الحبر النباتي، ليحقق طموحه ضمن شركات المستقبل المستدامة.

ومن خلال ((الدلة والفنيال)) شارك في العديد من الفعاليات الهامة والمجتمعية التي أقيمت على مستوى إمارات الدولة، من ضمنها مسابقة (قهوتنا)، حيث شارك كبار المواطنين مع جيل الشباب في تبادل الخبرات حول القهوة، وقيّم كبار المواطنين تجارب الشباب في صنعها وتوجيههم وتقديم النصح لهم، إضافة إلى مشاركة أخرى في منتدى الإعلام العربي الذي أقيم مؤخراً في دبي، وفي يوم المرأة الإماراتية وغيرها العديد من الأنشطة والفعاليات.