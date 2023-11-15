الشارقة تستضيف اجتماع «الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات»

استضافت الشارقة اجتماع اللجنة الإقليمية لـ((الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات)) (إفلا) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف الاجتماع الذي نظمته ((هيئة الشارقة للكتاب)) بدعم من ((جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات))، إلى تعزيز خدمات المكتبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتأكيد على التزام ((مكتبات الشارقة العامة)) بتطوير قدرات العاملين في صناعة المكتبات بالمنطقة.

وشهد الاجتماع مشاركة نخبة من أمناء المكتبات والعاملين في قطاع المكتبات والخبراء وأصحاب المصلحة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة استراتيجيات تعزيز خدمات المكتبات وضمان استدامتها على الصعيد المحلي والإقليمي.

دعم وتعزيز

وتضمنت الأهداف الرئيسية للاجتماع استكشاف سبل تعزيز دور اللجنة الإقليمية للاتحاد في دعم الجمعيات والمؤسسات والهيئات المتخصصة في قطاع المكتبات في المنطقة، مع المساهمة في دعم الجهود العالمية للاتحاد، حيث ناقش الحاضرون مساهمة التعاون الوثيق مع ((مكتبات الشارقة العامة)) وغيرها من المكتبات الرئيسية في المنطقة في تمكين الفرع الإقليمي لـ((الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات)) (إفلا) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز حجم الاقتصاد، لأهمية هذه العملية في تطوير خدمات مكتبات مستدامة.

مشاركة

وسلطت مشاركة ((هيئة الشارقة للكتاب)) في الحدث الضوء على التزام مجتمع الشارقة بدعم تقدم المكتبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحرصت الهيئة التي تلعب دوراً أساسياً في تسهيل الخدمات اللوجستية للاجتماع، على أن يحصل المشاركون على الدعم اللازم لعقد اجتماع ناجح ومثمر، ووجهت الهيئة دعوة لأعضاء اللجنة الإقليمية للمشاركة في ((مؤتمر المكتبات))، موفرة لهم رؤية شاملة ومتعمقة حول صناعة المكتبات المزدهرة في الإمارة.

مصادر المعرفة

وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: ((الاهتمام بقطاع المكتبات من الركائز الأصيلة لمشروع الشارقة الثقافي والحضاري، والنهوض بدورها في بناء مجتمع المعرفة، تجسيد حيّ لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي آمن منذ وقت مبكر بأن الاستثمار في الإنسان يبدأ من توفير مصادر المعرفة والتعلم له، وفتح الأفق أمامه للاطلاع على مختلف ثقافات العالم)).

وأضاف: ((نحن في هيئة الشارقة للكتاب ملتزمون بتوجهات ثابتة تقودها الشيخة بدور القاسمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، نعمل من خلالها على تحقيق التكامل في كافة أركان صناعة الكتاب، بدءاً من المؤلفين إلى الناشرين، وصولاً إلى المكتبات والقراء، لهذا ننظر إلى تطوير منظومة عمل المكتبات بوصفها فرصاً لاستثمار شبكة علاقات متينة وقوية بين الشارقة وعواصم المعرفة والبحث في العالم، فالمكتبات لطالما ظلت بوابات حوار وتواصل بين المدن والثقافات والحضارات)).

مراكز ومساحات

من جانبها، قالت إيمان بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة العامة، ونائب الرئيس، لجنة قسم الإفلا الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ((اجتماع اللجنة الإقليمية لـ((الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات)) (إفلا) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الشارقة، يجسد ريادة الإمارة في تعزيز مساهمة المكتبات كمراكز للمعرفة ومساحات للتعلم في تحقيق مشاريع التنمية الشاملة والمستدامة لبلدان المنطقة، فنحن نؤمن أن هذه المساهمة تتضاعف بتطوير معارف أمناء المكتبات، ومناقشة التحديات التي يواجهونها للوصول إلى حلول مبتكرة، خاصة وأن الاهتمام بالمكتبات وتطويرها له تجربة مميزة في الإمارة، ويتضاعف تأثيره بالعمل المشترك والتعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بمنظومة المكتبات المحلية والدولية)).

تبادل الأفكار

ووفر اجتماع اللجنة الإقليمية لاتحاد ((إفلا)) منصة للعاملين في قطاع المكتبات للتواصل وتبادل الأفكار، وتسهيل التعاون والشراكات على المستوى الإقليمي والدولي، حيث عززت النقاشات التي شهدها الاجتماع الفرص التي تقدمها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمكتبات، والتي تتيح لها التعاون والاستفادة من الجهود الجماعية المشتركة.

ويمثّل ((الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات)) (إفلا) العاملين في قطاع المكتبات، ويسعى لتحسين الخدمات التي تقدمها المكتبات في جميع أنحاء العالم، ويسهم الاتحاد بإحداث التغيير الإيجابي في صناعة المكتبات والمجتمع من خلال قاعدة راسخة من الأعضاء، ومجتمع حيوي من الخبراء، وتعاون وثيق مع الشركاء.