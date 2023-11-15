حفل في أبوظبي يحيي «زمان الوصل بالأندلس»

نظَّمت مبادرة ((الأندلس: تاريخ وحضارة))، ليلة الموشحات الأندلسية ((يا زمان الوصل بالأندلس))، على مسرح قصر الإمارات، استكمالاً لفعاليات البرنامج الفني للمبادرة. وسجل الحفل حضور معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي محمد أحمد المر رئيس لجنة مبادرة ((الأندلس: تاريخ وحضارة))، والدكتور عبد الله مغربي وكيل وزارة لقطاع الدراسات والبحوث في وزارة شؤون الرئاسة، بالإضافة إلى جمع غفير من عشاق الفنون الأندلسية.

موشحات

كما شهد الحفل تقديم مجموعة من أشهر الموشحات الأندلسية، بمشاركة فرقة موسيقية مؤلفة من 65 من المنشدين والعازفين، بقيادة المايسترو غادة حرب.

وأعرب معالي محمد المر رئيس لجنة مبادرة ((الأندلس تاريخ وحضارة))، عن سعادته بنجاح الحفل الموسيقي ((يا زمان الوصل بالأندلس))، الذي شكّل منصةً لإبراز عبق الموشحات الأندلسية، وتفرُّدها كفنٍ يجمع في طياته بين جمالية الشعر وعذوبة اللحن، وتتجلى فيه البصمة الفنية المتميزة للحضارة العربية في الأندلس. وجاء الحفل استكمالاً للبرنامج الفني المصاحب لمبادرة ((الأندلس: تاريخ وحضارة))، والذي نحتفي من خلاله بالموروث الفني للحضارة الأندلسية، وأثرها في نهضة الفن والأدب والثقافة.

حضارة

وتعد ((الأندلس: تاريخ وحضارة))، مبادرة رائدة واسعة النطاق، تهدف إلى تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وإسبانيا، وتعريف الجمهور بتاريخ وحضارة الأندلس. وتتضمن المبادرة برنامجاً حافلاً بالندوات والفعاليات الفنية والثقافية، تعكس تراث الأندلس وتاريخها.