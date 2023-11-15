تكريم خاص للفائزين بـ «أصوات أجيال المستقبل»

أعلنت مسابقة ((أصوات أجيال المستقبل))، عن الفائزين في جولتها الرابعة لعام 2023 خلال حفل فريد من نوعه في نادي زعبيل للسيدات.

واستضاف الحفل كلاً من نورة أحمد يوسف النقبي وعناية فاطمة فايز، الفائزتين في دورات سابقة للمسابقة، وذلك تماشياً مع الأساس الذي تقوم عليه مبادرة ((أصوات أجيال المستقبل)).

وحضر الحفل الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة لمبادرة ((أصوات أجيال المستقبل)) لمنطقة الشرق الأوسط. كما رحب الحفل بعدد من الشخصيات المهمة، ومنهم الشيخة موزة بنت مروان بن محمد بن حشر آل مكتوم، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي. وفي إطار تعليقها على الحفل، قالت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم: ((يُعد هؤلاء الأطفال الجيل الذي سيرث أرضنا الحبيبة، لذا، فتحهم لآفاق الخيال والابتكار، هو المفتاح لمستقبل مشرق ومستدام)).

وجاء الفائزون باللغة العربية: يوسف أبو عيسى عن قصة ((الطفل المميز))، وليمار وليد الزريقات عن قصة ((عقد اليمامة))، وجنى أسامة محفوظ عن قصة ((لؤلؤ جدي)). أما الفائزون باللغة الإنجليزية، فهم: مير فراز عن قصة ((الخير فيما لا تراه العين))، شرافني نيترا عن قصة ((أكواميستكا: قصة عن المرونة والتجدد))، وسيدهانت سيث عن قصة ((شعاع الحياة)).

وقالت أحلام بلوكي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب: ((القصص هي الطريق والوجهة لهؤلاء الأطفال المبدعين. تتيح لهم القصص منصة لتقديم حلول مبتكرة لمشاكل العالم)). تم إطلاق مبادرة الكتابة الفريدة، برعاية اليونيسكو عام 2014، وتم تقديمها في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة في عام 2019، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بالاستدامة، وباتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.