حي دبي للتصميم يرتقي بقطاع الإبداع إلى مصاف العالمية

وقّع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم اتفاقية شراكة استراتيجية مع اتحاد ميلانو دوريني للتصميم، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وإتاحة فرص التواصل بين المجتمع الأكاديمي وقطاع الأعمال ضمن مختلف مجالات التصميم.

كما تسهم الشراكة في تمكين المواهب والشركات الإيطالية المبدعة من دخول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال حي دبي للتصميم، بما يدعم مساعي الارتقاء بالقطاع الإبداعي في دبي نحو الأسواق العالمية وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في شتى مجالات التصميم والإبداع.

وقد تم توقيع الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين على هامش فعاليات أسبوع دبي للتصميم، وهو مهرجان الإبداع الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والذي تم تنظيمه الأسبوع الماضي في حي دبي للتصميم.

وحضر حفل التوقيع نخبة من المسؤولين بمن فيهم جوسيبي فينوكاريو القنصل العام لإيطاليا، وعمار المالك النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري، وماسيمو سالاموني مؤسس ورئيس اتحاد ميلانو دوريني للتصميم، وخديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم. ويطمح اتحاد ميلانو دوريني للتصميم إلى الارتقاء بحي ميلانو للتصميم عبر ضمان القيمة القصوى للوجهات والمؤسسات وأعضاء الاتحاد، في ظل التركيز بشكل خاص على قطاع التصميم الداخلي وأصحاب المصلحة الفاعلين فيه.

مواهب

وفي هذه المناسبة، قالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: ((يعد الارتقاء بمواهب دبي الإبداعية إلى مصاف الأسواق العالمية الرئيسية جزءاً أساسياً من مهمتنا في حي دبي للتصميم.

ستسهم شراكتنا الاستراتيجية مع اتحاد ميلانو دوريني للتصميم في إتاحة سبل التعاون مع إحدى أبرز الجهات الفاعلة في عالم التصميم في ميلانو، والتي تمتاز بإرثها العريق وبصمتها الملحوظة في شتى مجالات الإبداع.

نطمح من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون مع اتحاد ميلانو دوريني للتصميم من أجل توفير فرص ملهمة للتعلم والتبادل الثقافي وبناء الشراكات الجديدة. كما نسعى من خلال الاتفاقية إلى استقطاب الفرص الإبداعية والشخصيات المؤثرة العالمية إلى دبي، وذلك للارتقاء بمجتمعنا الإبداعي وترسيخ مكانة الإمارة ملتقى للمبدعين ووجهة عالمية للتصميم)).

من جانبه، قال ماسيمو سالاموني مؤسس ورئيس اتحاد ميلانو دوريني للتصميم: ((نجحت دبي خلال فترة زمنية قياسية في إحراز تقدم ملحوظ على صعيد كل الصناعات الإبداعية العالمية، حيث باتت اليوم الوجهة الأمثل للموهوبين والمبدعين بفضل تحولها السريع إلى عاصمة بارزة للإبداع وقدرتها على جذب مجموعة متنامية من المواهب والعلامات التجارية العالمية. يسرنا أن نتعاون مع حي دبي للتصميم للاستفادة من موارده المتنوعة والغنية ضمن منظومتنا الراسخة للإبداع في التصميم بما يثري ثقافة الطرفين.

وتعد الاتفاقية الموقعة خطوة إضافية في سعي اتحاد ميلانو دوريني للتصميم لتنفيذ برنامج يهدف إلى نشر ثقافة عالمية للإبداع والتصميم في صفوف الشركات القائمة في قلب ميلانو النابض، بما يتخطى حدود فعاليات أسبوع ميلانو للتصميم المقرر في أبريل.

وكما هو الحال في ميلانو، بات حي دبي للتصميم اليوم وجهة عالمية لأبرز العلامات التجارية في عالم الموضة والجمال والتصميم والتي تعتزم توسيع نطاق أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من أوجه التآزر القائمة اليوم لدعم شركات التصميم ضمن سوق غنية بالفرص والإمكانات)).

تهدف الشراكة الاستراتيجية بين حي دبي للتصميم واتحاد ميلانو دوريني للتصميم إلى تعزيز سبل تبادل المعرفة وتوفير المزيد من فرص التعلم للطلاب والمهنيين المحترفين على حد سواء. ويحرص الطرفان من خلال هذه الشراكة على التعاون مع جهات تعليمية قائمة في دبي وميلانو، لتسهيل فرص التعلم المشترك بما في ذلك تنظيم المحاضرات الخاصة وبرامج التبادل الطلابي والتعليم المستمر في مجال التصميم، فضلاً عن تدريب موظفي الشركات وتنظيم مسابقات التصميم وتعاون الطلاب من خلال تنفيذ المشاريع.