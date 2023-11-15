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«رجبي» الإمارات جاهز لتصفيات أولمبياد باريس

11/15/2023 7:26:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

غادرت فجر أمس بعثة منتخب الإمارات للرجبي للرجال، متوجهة إلى مدينة أوساكا اليابانية، للمشاركة في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتتكون البعثة من 12 لاعباً، بالإضافة إلى الطاقم الإداري والفني، برئاسة الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، محمد سلطان الزعابي، والمدرب النيوزيلندي أبولو بيرليني، ومساعده يوسف شاكر، وإداري المنتخب نزار مهران.

من المقرر أن تستمر التصفيات لمدة يومين، ويشارك فيها منتخبات اليابان وهونغ كونغ والإمارات وكوريا والصين وسنغافورا وتايلاند والهند. ويلعب المنتخب في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات هونغ كونغ وسنغافورا وتايلاند، إلى جانب منتخبنا.

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