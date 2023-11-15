بطولة أوروبا للقفز بالمظلات تنطلق في دبي غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق صباح غد منافسات بطولة أوروبا للقفز التي يستضيفها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية في منطقة سكاي دايف دبي وتختتم الأحد المقبل، بمشاركة 28 فريقاً، وهذه المرة الأولى التي تقام فيها البطولة خارج حدود ((القارة العجوز))، وتم اختيار دبي لما تتميز به من بنية تحتية متطورة لاستضافة بطولات الرياضات الجوية.
وأنهت اللجنة المنظمة بالتعاون مع ((ميديا لاند)) تجهيز قرية البطولة التي تتضمن قسماً خاصاً للمشاركين والأطقم الفنية وآخر للأطقم الإدارية والإعلامية وروعي في تصميمها توفير الراحة لجميع الأطراف، كما تزين مسرح البطولة بالأعلام الأوروبية. وتبدأ الفرق تدريباتها صباح اليوم.
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