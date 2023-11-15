بطولة أوروبا للقفز بالمظلات تنطلق في دبي غداً

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق صباح غد منافسات بطولة أوروبا للقفز التي يستضيفها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية في منطقة سكاي دايف دبي وتختتم الأحد المقبل، بمشاركة 28 فريقاً، وهذه المرة الأولى التي تقام فيها البطولة خارج حدود ((القارة العجوز))، وتم اختيار دبي لما تتميز به من بنية تحتية متطورة لاستضافة بطولات الرياضات الجوية.

وأنهت اللجنة المنظمة بالتعاون مع ((ميديا لاند)) تجهيز قرية البطولة التي تتضمن قسماً خاصاً للمشاركين والأطقم الفنية وآخر للأطقم الإدارية والإعلامية وروعي في تصميمها توفير الراحة لجميع الأطراف، كما تزين مسرح البطولة بالأعلام الأوروبية. وتبدأ الفرق تدريباتها صباح اليوم.

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