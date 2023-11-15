470 ألف درهم جوائز ثاني سباقات مضمار أبوظبي اليوم

يستضيف نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء اليوم، حفل سباقاته الثاني في الموسم الجديد والذي يتألف من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط الأخير للمهجنة الأصيلة.

ويبلغ إجمالي جوائز الحفل 470 ألف درهم يتنافس عليها 82 خيلاً تسعى لبلوغ منصات التتويج وسط اهتمام كبير من الملاك والمدربين، إضافة إلى جماهير المضمار التي يتوقع أن تتدافع بأعداد كبيرة في سباق اليوم بعد النجاح الكبير لحفل الافتتاح الأول الأسبوع الماضي. ووجهت إدارة نادي أبوظبي للفروسية الدعوة للجماهير من أجل حضور السباق والاستمتاع بمشاهدة المنافسات القوية بين نخبة الخيول، وأكدت الإدارة اكتمال كل الترتيبات لتنظيم السباق وحرصها على مواصلة النجاحات في الحفل الثاني بالموسم الجديد.

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