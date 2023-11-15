حتا يكرم أبطاله بعد إنجاز «نصف ماراثون آسيا»

(MENAFN
- Al-Bayan)
كرّم علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، ثنائي منتخبنا الوطني لألعاب القوى خالد خليل وعبيد النعيمي، بمناسبة الفوز ببرونزية بطولة سباق نصف ماراثون آسيا للعموم، بحضور حيي حسن البدواوي رئيس قطاع الألعاب الرياضية، وعيسى البدواوي عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية.
وأقام الفريق الأول للكرة في النادي ممراً شرفياً للأبطال بمناسبة الإنجاز الآسيوي، حيث قدم اللاعبون التهنئة للأبطال على هامش التكريم الذي أقيم في استاد حمدان بن راشد في نادي حتا.
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