حتا يكرم أبطاله بعد إنجاز «نصف ماراثون آسيا»

كرّم علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، ثنائي منتخبنا الوطني لألعاب القوى خالد خليل وعبيد النعيمي، بمناسبة الفوز ببرونزية بطولة سباق نصف ماراثون آسيا للعموم، بحضور حيي حسن البدواوي رئيس قطاع الألعاب الرياضية، وعيسى البدواوي عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية.

وأقام الفريق الأول للكرة في النادي ممراً شرفياً للأبطال بمناسبة الإنجاز الآسيوي، حيث قدم اللاعبون التهنئة للأبطال على هامش التكريم الذي أقيم في استاد حمدان بن راشد في نادي حتا.

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