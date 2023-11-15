دبي تستقطب 4 بطولات دولية في نهاية الأسبوع

تشهد دبي تنظيم 4 بطولات دولية من بين 20 فعالية رياضية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وتستقطب آلاف المشاركين من المحترفين والهواة ومختلف المستويات البدنية من جميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة.

وتتصدر منافسات جولة دي بي ورلد العالمية قائمة الفعاليات الدولية التي تقام خلال الأسبوع الجاري والتي تنطلق في دورتها الخامسة عشرة اليوم.

كما تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للقفز بالمظلات يوم غدٍ من نادي سكاي دايف دبي في مرسى دبي بمنطقة مارينا وتستمر حتى يوم 27 نوفمبر الجاري، وتنطلق أيضاً منافسات النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات بمشاركة نخبة من الفرق العالمية من الرجال والسيدات، وينظم البطولتين اتحاد الإمارات للرياضات الجوية بالتعاون مع سكاي دايف دبي، وتشمل مسابقة القفز المظلي الحر.

وتستضيف دبي بعد غدٍ في استاد آل مكتوم بنادي النصر الرياضي ((دوري أساطير كرة القدم)) الأول من نوعه في العالم الذي يجمع نجوم كرة القدم العالميين من الفائزين بكأس العالم والكرة الذهبية وفي مقدمتهم رايان جيجز، وديميتار برباتوف، وأنتونيو فالنسيا، وويس براون، ومايكل سيلفستر، وخوان سباستيان فيرون، مع نجوم من المنتخب البرازيلي مثل ريفالدو، وروبرتو كارلوس، وروبير بيرس، وكلارنس سيدورف، وديدييه دروجبا.

وتتواصل منافسات بطولة الكريكت على ملاعب شركة دبي القابضة في منطقة جبل علي، وتقام ضمن فعاليات الدورة الرياضية العمالية الخامسة الأكبر من نوعها التي تقام تحت شعار ((إسعادهم هدفنا)) على مختلف الملاعب في دبي وتحظى بمشاركة واسعة من الشركات وتتضمن 11 لعبة رياضية هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الجري، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، سباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، ورياضة الكبادي.

كما تتواصل منافسات بطولة فورتونا للريشة الطائرة التي تقام على ملعب أكاديمية فورتونا الرياضية بمنطقة ديرة، ويقام سباق الجري الليلي في منطقة حي دبي للتصميم، ويقام سباق مدارس داسا للجري في ملعب استاد ذا سفنز، كما تقام بطولة كأس دبي للبادل تنس للدوائر الحكومية في أكاديمية ورلد بادل بمنطقة القوز.

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ويستضيف مجمع حمدان الرياضي بطولة كأس الإمارات للسباحة، التي يشارك فيها أكثر من 600 سباح وسباحة من 20 أكاديمية ونادياً بالإمارات، يتنافسون ضمن الفئة العمرية من 8 إلى 14 سنة، وفي جميع أنواع السباحة من الصدر والفراشة والظهر وغيرها على مسافات 50 و100 و200 متر، كما يستضيف مجمع حمدان الرياضي سلسلة سباقات هاميلتون للسباحة التي يشارك فيها عدد كبير من السباحين في مختلف الفئات.

تواصل دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات منافساتها، حيث يقام سباق الجري يوم غدٍ في مضمار ميدان بمنطقة ند الشبا، كما تقام بطولة تحدي الحواجز يوم السبت في نادي جرافيتي للياقة البدنية بمنطقة القوز، وتقام بطولة الرماية يوم الأحد في نادي فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية، ويختتم سباق الدراجات الهوائية منافسات الدورة، حيث يقام يوم الاثنين بمضمار حديقة مشرف.

وتنطلق منافسات كأس باترون للبولو في نادي دبي للبولو والفروسية، كما تقام فعالية التجديف الواقف في مياه سد حتا بمنطقة حتا ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، وفعالية نمشي معاً الخيرية في حديقة دبي للعلوم بمنطقة البرشاء، وفعالية ترايثلون في السماء في نادي أورا سكاي بول بنخلة جميرا، وتقام بطولة الماسترز للتنس في نادي توتش تنس بمنطقة القوز.

وبطولة البادل لأصحاب الهمم في مدينة دبي الرياضية، وسباق ماي دبي المجتمع للجري في أكاديمية شرطة دبي بمنطقة أم سقيم، وسباق كرييتيف زون رود للجري في مضمار الجري بميدان غولف بمنطقة ند الشبا، وسباق الدراجات الهوائية المجتمعية في مضمار حديقة مشرف.

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