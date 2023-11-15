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ناصر اليماحي لـ «البيان »: ننتظر بداية قوية لمنتخبنا الوطني

11/15/2023 7:26:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، أن الشارع الرياضي ينتظر بداية قوية وصحوة حقيقية لـ((الأبيض)) مع المدرب البرتغالي باولو بينتو، وذلك خلال انطلاقة مشوار التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم، وكأس آسيا، ومواجهة منتخب نيبال في الثامنة إلا الربع من مساء الخميس، على استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، حيث تأتي المباراة في إطار منافسات الدور الثاني في المجموعة الثامنة التي تضم اليمن والبحرين. وأشار اليماحي لـ((البيان))، إلى أن المباراة تعتبر المهمة الرسمية الأولى لبينتو، ولذلك فإن الحذر مطلوب ولا بد من التركيز التام وعدم التقليل من شأن الخصم، لافتًا إلى أن جميع منتخبات آسيا تطورت كثيراً ولا يوجد فريق ضعيف سواء على مستوى شرق أو غرب القارة الصفراء، وأضاف: لذلك فإن الفوز في المباراة الأولى مهم للغاية لعدة أسباب، خصوصاً أن اللقاء يقام على أرضنا ووسط جمهورنا، ما يعني حضور أعداد كبيرة من الجماهير، وثاني الأسباب هو زيادة مقاعد المنتخبات المتأهلة لمونديال كندا وأمريكا 2026، ما يعني بأن فرصتنا تظل كبيرة لبلوغ النهائيات، وثالث الأسباب الجاهزية الكاملة لمنتخبنا الذي خاض عدداً من المباريات الودية داخلياً وخارجياً، وحقق خلالها نتائج لافته.

وواصل اليماحي: مباراة نيبال تتطلب حضوراً جماهيرياً ولا يحتاج الأمر إلى بطاقة دعوة من أجل المؤازرة، ونحن على ثقة من أن جمهور ((الأبيض)) سيحضر المباراة لتشجيع المنتخب.

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