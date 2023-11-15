«الأبيض» ونيبال.. بداية حلم مونديال 2026 اليوم

يستهل منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم بداية مشوار حلم التأهل للمونديال للمرة الثانية، بلقاء نيبال عند الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة من مساء اليوم على ملعب استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي.

ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، لحساب المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبهما كلاً من البحرين واليمن.

ثاني لقاء

تعتبر مباراة اليوم ثاني مواجهة بين الفريقين، حيث كانت أول مواجهة في أكتوبر 84 ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 84، أي قبل 39 عاماً، ويومها حقق الأبيض الفوز بنتيجة 11 دون مقابل، ولكن هذا لا يؤكد أن المباراة ستكون سهلة أو من طرف واحد، فالمنتخب النيبالي من المنتخبات المتطورة ويستعين بمدرب إيطالي سعياً للارتقاء بمستوى الفريق، الذي يضم العديد من العناصر الشابة الواعدة.

ووفقاً لنظام التصفيات تم تقسيم المنتخبات الـ 36 المشاركة إلى 9 مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات، تتنافس بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب خلال الفترة من اليوم ولغاية 11 يونيو 2024 من العام المقبل، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم.

وتحصل هذه المنتخبات الـ 18 أيضاً على بطاقات التأهل إلى كأس آسيا 2027 في السعودية، من بين 48 مقعداً في كأس العالم الثالثة والعشرين، التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وتم تخصيص ثمانية مقاعد ونصف للمنتخبات الوطنية من قارة آسيا.

ويعتبر الحضور الجماهيري لمباراة اليوم سلاحاً مهماً لتحفيز اللاعبين وزيادة عطائهم خلال المباراة سعياً لتحقيق الفوز، كان منتخبنا الوطني الأول أقام معسكراً إعدادياً بكرواتيا، أدى خلاله تجربة ودية أمام كوستاريكا كسبها بأربعة أهداف لهدف، وبعد العودة، خاض الأبيض مباراتين وديتين، حيث كسب الكويت بهدف دون رد، واختتم تجاربه الإعدادية بالفوز على المنتخب اللبناني بهدفين مقابل هدف.

ويخوض الأبيض اللقاء بطموح تحقيق الفوز متسلحاً بالوصفة السحرية التي تعتمد على اللعب السريع والكرات العرضية وحسن استغلال الكرات الثابتة مع التركيز في اللمسة الأخيرة لترجمة الفرص التي تسنج إلى أهداف، ويركز المدرب البرتغالي باولو بينتو في مهمته الأولى الرسمية مع الأبيض على ظهور المنتخب بشكل متميز، وتحقيق الفوز، محذراً اللاعبين من الاستهانة بالمنافس.

طريقة اللعب

كما سيعتمد المدرب على تأمين الشق الدفاعي بشكل جيد، وهناك شبه استقرار على عناصر خط الدفاع على ضوء التجارب الودية الماضية، من خلال الاعتماد على عبدالله إدريس وخالد الهاشمي وخليفة الحمادي وخالد الظنحاني، وخلفهم الحارس علي خصيف صاحب الخبرة الكبيرة، مع السيطرة على وسط الملعب والذي يعتبر رمانة الميزان في أداء المنتخب خلال المباراة المقبلة.

وتبدو فرص عبدالله رمضان ويحيى نادر وطحنون الزعابي مع عدم إغفال وجود علي سالمين الذي يؤدي بشكل جيد خلال التدريبات الماضية، هي الأكبر في المشاركة، وتعزيز القدرة الهجومية بشكل جيد، من خلال الثلاثي ليما وكايو ويحيى الغساني مع وضع علي مبخوت وعلي صالح في دائرة الاهتمام أيضاً.

ويعتمد الجهاز الفني على الكرات العرضية والرأسية والثابتة، والكرة السريعة التي من شأنها إرباك المنافس، في ظل التكتل الدفاعي المنتظر لفريق نيبال.

وسيهتم المدرب باولو بينتو باللمسة الهجومية الأخيرة التي تترجم الفرص العديدة التي ستتاح خلال المباراة إلى أهداف، والاعتماد على الكرات الثابتة، مستغلاً المهارة الفردية للاعبين في ترجمتها إلى أهداف، كما حدث في مباراة لبنان الودية الأخيرة، والتي استفاد منها الجهاز الفني بشكل كبير في ظل اعتماد المنتخب اللبناني على التكتل الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة، الأمر المتوقع أن يتكرر في أداء المنتخب النيبالي خلال مباراة اليوم.

هدف التأهل

من جانبه، أكد البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، أن التحضيرات للمباراة سارت بصورة جيدة، من خلال المعسكرات الأربعة التي أقامها المنتخب، مبدياً رضاه عن عطاء اللاعبين، مؤكداً أن جميع الموجودين في المنتخب على أهبة الاستعداد، ويمكنهم القيام بالمهمة.

وقال إن مجموعة المنتخب في التصفيات ليست سهلة، ومخطئ من يعتقد أن مباراة اليوم أمام نيبال سهلة، مؤكداً احترامه لكل المنتخبات المشاركة التي تملك الرغبة والطموح في تحقيق هدف التأهل.

وقال بينتو المنتخب حالياً في وضع بدني وفني مميز، وعنصر التجانس والانسجام بين اللاعبين متوافر، وأسعى مع جهازي المعاون لوضع بصمة خاصة تميز المنتخب، هناك تطور ملحوظ في مستوى اللاعبين منذ بداية الإعداد، وهدفنا تحقيق النتائج الإيجابية، وتقديم المستوى الفني الذي يرضي الجميع.

ثقة الجماهير

وأشار مدرب المنتخب، إلى أن الجهاز الفني عمل بشكل جيد لهذه المباراة، مشدداً على أن معنويات اللاعبين مرتفعة، مؤكداً أن المنتخب يخوض مباراة نيبال من أجل المنافسة والفوز بالنقاط.

وأكد بينتو أن لديه فكرة عن الطريقة التي سيلعب بها المنتخب هذه المباراة، معتبراً أن هناك من يعتقد أن التشكيلة التي سيلعب بها المنتخب المباراة هم أفضل اللاعبين، لكن هذا الأمر قد لا يكون صحيحاً، مؤكداً أنه يبحث عن اللاعبين المستعدين والملائمين لهذه المباراة.

وأكد البرتغالي باولو بينتو، أنه يسعى لإعادة ثقة الجماهير في المنتخب من خلال مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في الظهور الرسمي الأول تحت قيادته، وقال ((زيادة عدد البطاقات المؤهلة إلى كأس العالم لا تعني سهولة المهمة، لأن جميع المنتخبات لديها الطموح نفسه، ولكن لدينا الرغبة والعزيمة من أجل القتال على حظوظنا للتأهل)).

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