فورلاني: دبي محطة مهمة في مستقبل إي سي ميلان

أكد جورجيو فورلاني، الرئيس التنفيذي لنادي إي سي ميلان، أن دبي تشكل محطة مهمة في مستقبل ((الروسينيري)) وعلامة فارقة ضمن التوسع الاستراتيجي العالمي للنادي.

مشيراً إلى أن اختيار دبي لتكون أول مقر لـ((إي سي ميلان)) في منطقة الشرق الأوسط يعكس العلاقة الوطيدة بين دبي والنادي اللومباردي التي تمتد لسنوات طويلة، ويترجم ثقة إدارة النادي بإمكانات دبي وما يمكن أن تقدمه لصنع مستقبل مشرق للنادي وتحقيق طموحاته.

ويشغل فورلاني منصب الرئيس التنفيذي لنادي ميلان منذ شهر نوفمبر من العام الماضي خلفاً للجنوب أفريقي إيفان جازيديس، وذلك بعد أن كان عضواً في مجلس إدارة النادي منذ عام 2018، عندما كان ((الروسينيري)) ضمن ملكية صندوق الاستثمارات ((إليوت مانجمنت))، قبل أن تتحول إلى الصندوق الأمريكي ((ريدبيرد)) في أغسطس 2022.

خيار واضح

وقال فورلاني في حديثه خلال افتتاح مقر ((إي سي ميلان)) في دبي ((كازا ميلان دبي)): ((دبي خيار واضح لإي سي ميلان، خصوصاً أنها القلب النابض لمنطقة الشرق الأوسط، السوق الأساسي بالنسبة لنا، إنها منطقة رئيسية للنمو، ونتوقع أن نواصل تطوير صداقتنا مع دبي، ومع الشركات الموجودة هنا، نريد الاستمرار في جعل قاعدة جماهيرنا الحاليين سعداء ونريد التفاعل معهم وتوسيع هذه القاعدة، طموحنا بلا حدود، ستكون دبي منصة مهمة للتواصل مع جماهيرنا، ومكاناً رئيسياً لإقامة المزيد من الفعاليات والمعسكرات التدريبية، لقد سبق أن شاركنا في أنشطة مختلفة هنا، قمنا بإقامة أكاديمية خلال معرض إكسبو.

وفي نوفمبر الماضي انتقل 100 شخص من نادي إي سي ميلان إلى دبي لإقامة معسكر أثناء فترة استراحة كأس العالم، لم نتمكن من برمجة معسكر هذا العام بسبب ضيق الوقت لكن أمامنا العديد من الفرص الأخرى، والتي سيساعدنا مكتبنا في دبي من الاستفادة منها)).

دور حيوي

وأكد فورلاني الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه دبي في استقطاب المزيد من الشركاء لإي سي ميلان باعتبارها وجهة عالمية رائدة في عالم المال والأعمال، وواحدة من الاقتصادات الرائدة في المنطقة والعالم وتميّزها بموقع جغرافي استراتيجي بكونه همزة وصل للحركة الاقتصادية التي تربط شرق العالم بغربه، وقال:

((مقرنا الجديد في دبي ليس مجرد مكان فقط، إنما هو دليل على طموح نادي إي سي ميلان لتعزيز مجتمع كرة قدم أقوى وأكثر عالمية، ليوحّد القلوب والعقول في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه أن يكون كازا ميلان دبي بمثابة بيتنا الثاني، وهو المكان الذي ستستمر فيه قيمنا وشغفنا بكرة القدم في الازدهار)).

علاقة طويلة

وأضاف: ((تمتد علاقتنا مع دبي إلى سنوات طويلة، وبفضلها حققنا العديد من النجاحات، ونطمح أن تكون نقطة انطلاق إلى مرحلة جديدة في مستقبل النادي، ونحن فخورون بتعزيز تواجدنا في سوق رئيسية للنادي، لنستمر في تمتين علاقتنا مع شركائنا، بما في ذلك طيران الإمارات، التي تقف إلى جانبنا منذ 15 عاماً، في واحدة من أبرز الشراكات التي تتميز بالاحترام المتبادل، الأمر الذي يعزز من شراكتنا ويجعلها أكثر فاعلية)).

وعن تقييمه لموسم ميلان حالياً قال: ((لقد بدأنا بشكل جيد، لكن الوقت لا يزال مبكراً، حالياً انتهى 25 % من الموسم، لدينا مجموعة جيدة، ولهذا أشكر المدرب بيولي وجهازه الفني، ولعل الانتصار الأخير على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كان مهماً للغاية، لقد لاحظت روح الفريق الرائعة)).

ويعد ميلان أحد أكثر الأندية نجاحاً في إيطاليا وأوروبا وعلى الساحة الدولية، حيث فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 7 مرات، وبالدوري الإيطالي 19 مرة. وبدأت مسيرة طيران الإمارات مع النادي منذ عام 2007، وفي العام التالي، تم رفع العلاقة إلى الراعي الرسمي الرئيسي وظهر شعار الناقلة على قميص ((إي سي ميلان)) لأول مرة في موسم 2010 - 2011.

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