محمد بن ثعلوب: «عربية الفجيرة» امتداد لنجاحات «جودو الإمارات»

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، فعاليات البطولة العربية لفرق الشباب والشابات والأشبال للجودو التي تنطلق اليوم في ضيافة نادي الفجيرة للفنون القتالية في مجمع زايد الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للجودو، وبإشراف الاتحاد العربي للجودو ويشارك في البطولة 400 لاعب من 8 دول عربية ممثلة في أندية دولة الإمارات، والكويت، وقطر، ومصر، والأردن، والعراق، وليبيا، واليمن.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للجودو أن تنظيم البطولة يعد مواصلة لنجاحات الجودو الإماراتي الذي استقبل في أكتوبر المنصرم 2000 رياضي من 130 دولة من أنحاء العالم، في أثناء مشاركتهم في بطولات أبوظبي غراند سلام للجودو التي ضمت عدداً من اللاعبين الصاعدين من منتخب الإمارات الشاب، وبطولة العالم للكاتا التي شارك فيها منتخب الإمارات الشاب أول مرة وبطولة المحاربين القدامى التي شهدت وحدها مشاركة 1000 مقاتل من نحو 75 دولة.

واختتم محمد بن ثعلوب الدرعي مشيداً بجهود اللجنة المنظمة العليا للبطولة العربية للجودو برئاسة الدكتور أحمد حمدان الزيودي بجانب نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية نائب رئيس اللجنة العليا وممثل اتحاد الجودو محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد مدير البطولة وعيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية للجودو والكابتن شعبان السيد المدير الفني وإيهاب إستيتية مدير العمليات وبقية اللجان العاملة.

من جانب آخر يعقد عصر اليوم الاجتماع الفني لسحب قرعة البطولة بعد اكتمال وصول الوفود استعداداً لانطلاقة منافسات البطولة.

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