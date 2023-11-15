طاقم تحكيم إماراتي يدير لقاء العراق وإندونيسيا أمام 65 ألف مشجع

(MENAFN
- Al-Bayan)
يقود طاقم تحكيم إماراتي اختارته لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم ((الفيفا))، مؤلف من أحمد عيسى درويش، حكم ساحة، وأحمد الراشدي وياسر سبيل مساعدين، مباراة منتخب العراق الأول لكرة القدم وضيفه منتخب إندونيسيا، مساء اليوم الخميس، أمام 65 ألف مشجع بمدرجات ملعب البصرة الدولي.
وذلك في انطلاقة مشوار المنتخبين في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأسي العالم 2026، وآسيا 2027، ويتسلح منتخب ((أسود الرافدين)) بالمؤازرة الجماهيرية الكبيرة وذلك في ضوء الإعلان عن نفاد كل التذاكر المخصصة للمباراة قبل يومين من انطلاقتها.
ويعول منتخب العراق كثيراً على دعم جماهيره الواسعة لتحقيق حلمه بالوصول للمرة الثانية إلى نهائيات كأس العالم بعد المرة الأولى في مونديال المكسيك 1986، في ظل سماح الاتحاد الدولي لكرة القدم ((الفيفا)) بإقامة مبارياته على ملاعبه بعد أكثر من 4 عقود من حظر إقامة المباريات على الملاعب العراقية.
وأشار الإسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق، إلى وجود صفات متشابهة لدى كلا المنتخبين، أبرزها امتلاكهما لاعبين محترفين في أوروبا، منوهاً إلى أن أداء المنتخب الإندونيسي شهد تصاعداً في الآونة الأخيرة مكنته من تحقيق نتائج جيدة، مشيراً إلى أنه وضع في الحسبان تعرض عدد من لاعبيه إلى الإصابات أو الغيابات الطارئة، مبيناً أن منتخب العراق جاهز لخوض المباراة.
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