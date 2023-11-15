طاقم تحكيم إماراتي يدير لقاء العراق وإندونيسيا أمام 65 ألف مشجع

يقود طاقم تحكيم إماراتي اختارته لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم ((الفيفا))، مؤلف من أحمد عيسى درويش، حكم ساحة، وأحمد الراشدي وياسر سبيل مساعدين، مباراة منتخب العراق الأول لكرة القدم وضيفه منتخب إندونيسيا، مساء اليوم الخميس، أمام 65 ألف مشجع بمدرجات ملعب البصرة الدولي.

وذلك في انطلاقة مشوار المنتخبين في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأسي العالم 2026، وآسيا 2027، ويتسلح منتخب ((أسود الرافدين)) بالمؤازرة الجماهيرية الكبيرة وذلك في ضوء الإعلان عن نفاد كل التذاكر المخصصة للمباراة قبل يومين من انطلاقتها.

ويعول منتخب العراق كثيراً على دعم جماهيره الواسعة لتحقيق حلمه بالوصول للمرة الثانية إلى نهائيات كأس العالم بعد المرة الأولى في مونديال المكسيك 1986، في ظل سماح الاتحاد الدولي لكرة القدم ((الفيفا)) بإقامة مبارياته على ملاعبه بعد أكثر من 4 عقود من حظر إقامة المباريات على الملاعب العراقية.

وأشار الإسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق، إلى وجود صفات متشابهة لدى كلا المنتخبين، أبرزها امتلاكهما لاعبين محترفين في أوروبا، منوهاً إلى أن أداء المنتخب الإندونيسي شهد تصاعداً في الآونة الأخيرة مكنته من تحقيق نتائج جيدة، مشيراً إلى أنه وضع في الحسبان تعرض عدد من لاعبيه إلى الإصابات أو الغيابات الطارئة، مبيناً أن منتخب العراق جاهز لخوض المباراة.

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