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888 مليون دولار إيرادات قياسية لمانشستر سيتي في موسم «الثلاثية»

11/15/2023 7:26:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مانشستر سيتي عن إيرادات قياسية بلغت 888 مليون دولار خلال موسم 2022 - 2023 الذي تُوّج فيه بثلاثية تاريخية، متفوّقاً بفارق كبير عن الرقم الذي أعلنه جاره مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

من جانبه، قال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة النادي:

في أعقاب الفوز بدوري أبطال أوروبا واستكمال الثلاثية، كان السؤال الذي طرح هو ((كيف يمكنك تحقيق ذلك؟)). وتابع: ((الإجابة جاءت من خلال مضاعفة الممارسات التي أثبتت جدواها والتي جلبت لنا هذا النجاح وتحدي أنفسنا لمواصلة الابتكار المستمر من أجل تحقيق مستويات جديدة من الأداء داخل وخارج الملعب، سنستمر بتقييم نجاحاتنا والتعلم من أي إخفاقات. لن نخاف من تحديد أهداف مستقبلية وتطوير استراتيجيات جديدة تخدم نادينا وجماهيرنا ومجتمعاتنا)).

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