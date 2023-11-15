888 مليون دولار إيرادات قياسية لمانشستر سيتي في موسم «الثلاثية»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مانشستر سيتي عن إيرادات قياسية بلغت 888 مليون دولار خلال موسم 2022 - 2023 الذي تُوّج فيه بثلاثية تاريخية، متفوّقاً بفارق كبير عن الرقم الذي أعلنه جاره مانشستر يونايتد الشهر الماضي.
من جانبه، قال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة النادي:
في أعقاب الفوز بدوري أبطال أوروبا واستكمال الثلاثية، كان السؤال الذي طرح هو ((كيف يمكنك تحقيق ذلك؟)). وتابع: ((الإجابة جاءت من خلال مضاعفة الممارسات التي أثبتت جدواها والتي جلبت لنا هذا النجاح وتحدي أنفسنا لمواصلة الابتكار المستمر من أجل تحقيق مستويات جديدة من الأداء داخل وخارج الملعب، سنستمر بتقييم نجاحاتنا والتعلم من أي إخفاقات. لن نخاف من تحديد أهداف مستقبلية وتطوير استراتيجيات جديدة تخدم نادينا وجماهيرنا ومجتمعاتنا)).
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