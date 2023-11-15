بطولة «دي بي ورلد» للغولف تنطلق اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق اليوم، منافسات النسخة الخامسة عشرة لبطولة جولة دي بي ورلد، الختامية لموسم ((السباق إلى دبي)).

والتي تقام في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي، وتستمر حتى بعد غدٍ بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار يتقاسمها أصحاب المراكز العشرة الأولى في الترتيب النهائي لـ ((السباق إلى دبي))، وتعتبر هذه البطولة الخامسة والختامية في قائمة سلسلة رولكس، التي تضم خمساً من بطولات النخبة خلال الموسم.

ورغم أن الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي حسم لقب ((السباق إلى دبي)) لجولة دي بي ورلد لموسم 2023، للمرة الخامسة في مسيرته بعد أعوام 2012، 2014، 2015 و2022، لكن المصنف الثاني عالمياً، سيكون في منافسة مثيرة أمام الإسباني جون رام حامل اللقب والمصنف الثالث عالمياً.

والذي يعتبر أكثر لاعب تتويجاً بلقب بطولة جولة دي بي ورلد في ثلاث مناسبات أعوام 2017 و2019، والعام الماضي 2022.

تفاؤل

وقال روري ماكلروي، الفائز بلقب هذه البطولة مرتين في عامي 2012 و2015، إن: ((الفوز بلقب الموسم لا يعني أنني لا أريد الفوز في هذه البطولة، الملعب جاهز بشكل جيد بالنسبة لي ولطالما لعبت هنا بشكل جيد، لذلك من الرائع العودة مرة أخرى وعندما تنطلق المنافسات ستكون الميزة هي قدرتي على التركيز على لقب البطولة فقط بعدما ضمنت لقب الموسم)).

وأضاف: ((تقييمي لأدائي هذا الموسم سيكون 7 من 10، فقد حققت لقبين، وقدمت أفضل مستوى لي في كأس رايدر، الذي يمكن أن أشعر أنه بمثابة انتصار لي، بالمجمل كان عاماً سعيداً لي)).

50 لاعباً

وتجمع البطولة أفضل 50 لاعباً في ترتيب ((السباق إلى دبي)) هذا الموسم الذي يتنافس فيه نجوم رياضة الغولف على مدار الموسم في 45 بطولة تقام في 25 دولة.

وانطلق الموسم من الإمارات ببطولة ((هيرو كاب)) في نادي أبوظبي للغولف، ثم بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للغولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للغولف.

15 عاماً

ويحتفل الحدث الرياضي والاجتماعي العالمي بمرور 15 عاماً على انطلاقه، وتوفر البطولة يوماً رائعاً للجميع، حيث تجمع بين منافسات الغولف ومجموعة من الأنشطة والتجارب المثيرة. تضمن القرية النابضة بالحياة أجواءً ودروس غولف مجانية لجميع الأعمار، واحتفالات بيوم السيدات، وعروض التصويب الترفيهية، وشاشات كبيرة لتحسين تجربة المشاهدة، وأنشطة رياضية جذابة.

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