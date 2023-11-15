نهيان بن زايد: جائزة فاطمة بنت مبارك تعزز نجاحات رياضة المرأة

برعاية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، حفل النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 2023، الذي أقيم أمس في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

تتويج

وتوج سموه الفائزات بالجائزة التي باتت عيداً للرياضة النسائية على مستوى الوطن العربي، وجسدت منذ انطلاقتها رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) لتعزيز مكانة المرأة الرياضية الإماراتية والعربية في مختلف المحافل والمنافسات الإقليمية والعالمية، وبحضور معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة.

ومعالي نورة الكعبي وزيرة دولة، ومحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ونورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وأعضاء لجنة التحكيم، وعدد من المسؤولين ونجوم الرياضة في العالم العربي، ووسائط الإعلام المحلية والعربية والعالمية.

نجاحات

وأشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، بنجاحات جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، والنقلة النوعية التي حققتها الجائزة في مسيرة الرياضة النسائية العربية.

وقال سموه: ((وصلت جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة إلى عامها السابع، في ظل نجاحات مستمرة ومتزايدة لما تقدمه من دعم للرياضة النسائية العربية، والتحفيز على تحقيق الإنجازات، إذ تدعم جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) كل ما من شأنه تعزيز دور المرأة، والبناء على المكتسبات)).

تكريم

وأضاف سموه: ((تعمل الجائزة المرموقة على تكريم المبدعات وصاحبات الإنجازات في الرياضة العربية، وتحفيز الجميع على التميز، للوصول إلى منصات التتويج، وهو دور عظيم من شأنه استمرار التطور والوصول إلى مستويات أعلى من عام إلى آخر، وكذلك تعزيز استراتيجية تمكين المرأة التي تدعمها دولة الإمارات بكل قوة للحفاظ على المكتسبات واستدامة الإنجازات)).

وتوّج سموه، نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، بجائزة شخصية العام الرياضية، والأردنية جوليانا فؤاد بطلة التايكواندو العالمية بجائزة أفضل رياضية عربية، وروضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني للشطرنج بجائزة أفضل رياضية إماراتية، وزعفرانة أحمد الحوسني والدة بطلتي الأولمبياد الخاص في ألعاب القوى والبولينغ، حمدة ومريم الحوسني، عن فئة أفضل أم رياضية.

أسطورة

وحصلت فاطمة عمر لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي على جائزة أفضل رياضية بارالمبية، تقديراً لإنجازاتها باحتسابها أسطورة الأثقال البارالمبية، وحصدت التونسية سناء المرداسي مدربة منتخب الإمارات للسيدات للدراجات الهوائية الجائزة لفئة أفضل مدربة. وفي فئة أفضل إعلامية تُوجت بالجائزة المصرية أميرة جمال.

بينما حصل نادي الفجيرة للألعاب القتالية على جائزة أفضل فريق، فتوج بجائزة أفضل نادٍ عربي مارس الماضي، ونالت لاعبة منتخب الإمارات للجوجيتسو، مريم آل علي، جائزة أفضل رياضية ناشئة لتألقها وحصدها ميداليات عدة مع منتخب الجوجيتسو للناشئات والشابات، وتوجت القيادة العامة لشرطة دبي بجائزة أفضل مبادرة إبداعية رياضية.

أحيت الحفل الفنانة أحلام التي شدت بأغنية بعنوان ((بنات العُرب)) من كلمات وأشعار شاعر الوطن علي الخوار، وحازت إعجاب الحضور.

واختتم الحفل بتكريم خاص للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، للدعم الذي تقدمه للرياضة النسائية، تسلمتها بالنيابة عنها الدكتورة أمنيات الهاجري نائبة رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز