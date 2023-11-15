إسرائيل قصفت القانون الدولي!

الفوز في العمليات العسكرية قد يؤدي إلى الهزيمة السياسية إذا كان الثمن هو هدر القيم الأخلاقية التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني.

منذ دحر الغازية والفاشية CSI في العام 1945، وهناك تمسّك شديد بحماية نصوص القانون الدولي الإنساني.

خسرت الولايات المتحدة الحرب في فيتنام، رغم تفوقها العسكري، وخسر الاتحاد السوفييتي وجوده في أفغانستان رغم تفوّقه العسكري.

من هنا نعرف الخطأ الكبير الذي يقع فيه بعض القادة حينما يغفلون القواعد الصارمة التي يتعيّن اتباعها في حروبهم ضد شعوب أخرى، أهمها قاعدة احترام المدنيين غير المحاربين.

ورغم رفض القانون الدولي لمبدأ احتلال أراضي الغير بالقوة، فهو لم يتغافل عن ضرورة النص تفصيلياً عن مسؤولية المحتل عن سكان الأراضي المحتلة وضرورة الحفاظ على سلامتهم وحقوقهم الإنسانية.

((التمييز بين المدنيين والمقاتلين))

((حظر مهاجمة العاجزين عن القتال (أي أولئك الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية))).

((حظر التسبّب في أي معاناة لا داعي لها، مثل فرض العقوبات على الحقوق الأساسية للمواطنين المدنيين)).

ابتدعت البشرية قواعد القانون الدولي الإنساني، ليس للتشدّق بها على منابر السياسيين القتلة، وليس لتخدير مشاعر الجماهير، ولكنها ببساطة وباختصار شديد كما عرفها هذا القانون:

((هي مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية من أجل حماية الذين لا يشتركون مباشرة أو بشكل فعّال في الأعمال العسكرية)).

ويفرض القانون الدولي بشكل دقيق وصارم قيوداً على وسائل الحرب وأساليبها.

في حرب الإبادة بـ((غزة))، ضرب ما يعرف بجيش الدفاع (جيش الاحتلال) الإسرائيلي هذه المبادئ بالحذاء تماماً، ولم يخدم أياً منها، وأعاد إلى الذاكرة أفعالاً فاقت هتلر وموسوليني و((داعش)) والصرب في البوسنة والهرسك، والحرب الأهلية في لبنان، وحرب الهوتو والتوتسي في رواندا.

ولا يوجد دين سماوي أو شرعة دينية أو مذهب روحاني، إلا ونصّ بشكل واضح، ونهى بشكل صريح عن القتل على الهوية والقيام بحروب الإبادة، ونصّ على حسن معاملة الأسرى، والنهي الواضح عن قتل أو إيذاء المدنيين غير المحاربين، والحفاظ على الشيوخ والنساء والأطفال، بل وحثّ على عدم الإضرار بالممتلكات والأملاك والتجارة والبيئة والطير والحيوان والمزارع.

وتم تجريم العقاب الجماعي ضد المدنيين مثل حرمانهم من الماء والطعام والطاقة والأدوية والعلاج.

كل ذلك انتهك تماماً في حرب الإبادة في غزة.

مهما طال الزمن أو قصر، فإن هذه الجريمة المستمرّة لن تمرّ دون عقاب وإدانة أخلاقية لن تتمكّن إسرائيل من محوها.