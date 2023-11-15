من بعض قراءتي الدينية المتواضعة، تعلمت أن الفوز أهم من الانتصار، لأن الانتصار شأن دنيوي، أما الفوز فيكون مقروناً بالآخرة، وعندما حاولت أن أقارب هذا المفهوم الجميل على الرياضة، وهي نشاط إنساني، فانتهيت إلى أن الفوز أيضاً أهم من الانتصار.

فالفوز يكون بالأهداف، مشفوعاً بالأداء الذي يعطيك اطمئناناً من أجل الغد، أما الانتصار، فربما يأتي لك بالأهداف من دون مستوى، وهذا يحدث كثيراً في كرة القدم، ورغم سعادتك بالأهداف، إلا أنك لا تستطيع أن تمنع نفسك من بعض القلق، خوفاً على القادم.. هذه الخواطر راودتني وأنا أترقب اللقاء الذي يجمع منتخبنا الوطني الإماراتي مع منتخب نيبال اليوم، في بداية مشوار التصفيات الأولية لكأس العالم 2026.

وعلى الرغم من أن المباراة بصورتها علي الورق تبدو في المتناول، للفارق الكبير بين المنتخبين، إلا أننا تعلمنا من تجارب سابقة ألا نلقي بالاً لذلك، لسببين: أولهما تجنب مفاجآت كرة القدم، وهي واردة، وثانيهما أننا نريده فوزاً ممزوجاً بالأهداف والمستوى، غني عن البيان أهمية الفوز الأول، فهو بغض النظر عن مستوى الفريق المنافس، كفيل بأن يفتح الأبواب، ويعطي الثقة للاعبين وأجهزتهم، ويجلب الفرح للجماهير.

كلمات أخيرة

إذا كانوا دائماً يصفون المشهد عندما تبدأ المنافسات الرسمية بـ ((ساعة الحقيقة))، فإننا مع كل الاحترام لمنتخب نيبال، نعتبرها نصف الحقيقة، أما ساعة الحقيقة بمعناها الواقعي، فستكون الثلاثاء المقبل، عندما يحين موعد اللقاء الثاني مع المنتخب البحريني الشقيق، هناك في العاصمة المنامة، هذا الديربي الخليجي سيعطينا المؤشر الحقيقي، ونتمنى بالطبع أن يظل اعتقادنا في محله، في عهد المدرب البرتغالي باولو بينتو، الذي نحلق معه ومع نجوم الأبيض القدامى والجدد، إلى آفاق بعيدة تمتد لعام 2026.

لم يتبقَ إلا أن نشاهد استاد آل مكتوم مكتظاً اليوم، فنبض الجماهير يلهب حماس اللاعبين، ويقرب بيننا وبين تحقيق أهدافنا.