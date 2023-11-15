يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مباراته الرسمية الأولى في عهد الاتحاد والمدرب الجديد، أمام منتخب نيبال، في مهمة قارية جديدة، نتمنى للمنتخب النجاح وتحقيق الفوز، فهي بداية التصحيح.

وبعيداً عن المستطيل الأخضر، لفت انتباهي عودة الجلسات والحوارات بين المؤسسات الرياضية والإعلامية، التي تخدم واقعنا، بصورة تؤدي إلى الإبداع.

في كل مدن الدولة، انتظمت لقاءات إعلامية وندوات رياضية، ولقاءات بين المؤسسات الرياضية، وأقف هنا مع حدثين في يوم واحد في دانة الدنيا، حيث شهد مقر الهيئة العامة للرياضة، الإعلان عن تفاصيل النسخة الأولى من منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية يومي 22 و24 الجاري، تحت شعار ((الرياضة وجودة الحياة))، الذي يركز على بحث ومعالجة القضايا الرئيسة الأكثر إلحاحاً في مجال الرياضة المجتمعية محلياً وإقليمياً، ويسلط الضوء على عدة محاور، تشمل التعاون والابتكار وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعي، والأبحاث التطبيقية المتعلقة بتعزيز ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع.

وفي منطقة حي دبي للتصميم، شهد مقر مجلس دبي الرياضي نشاطاً جديداً، تمثل باجتماع مثمر للمجلس مع اللجنة الأولمبية الوطنية، لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، لتحقيق التطور المنشود في القطاع الرياضي، على صعيد استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، واستضافة البطولات الدولية الكبرى، وتقديم الدعم في تنظيم البطولات الرياضية، وفي مقدمها دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي سنستضيفها هذا العام، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل تنظيم الحدث في أفضل صورة ممكنة.

فمثل هذه الاجتماعات بين مؤسساتنا، طالبنا بها مراراً وتكراراً، ونرجو لها الاستمرارية، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الرياضية، من أجل أن نحقق أهداف وطموحات قيادتنا الرشيدة، لأنها ثمار التفكير الإداري الصحيح، فالعمل المؤسسي يجب أن يكون شعارنا دائماً، وننسى الاجتهادات الفردية، فمن هنا يبدأ التصحيح!! والله من وراء القصد