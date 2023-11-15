لماذا يفشل العالم في منع الحروب؟

لا يمكن أن يبقى العالم على ما هو عليه بعد كل ما ارتكب في حق الأبرياء المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن هذا العالم سيحتاج إلى سنوات وسنوات كي ينسى مشاهد الأطفال والنساء وهم يموتون يومياً بلا أدنى حماية، لكن هذا العالم في النهاية سيمضي قدماً للأمام، وسيتوقف حتماً ليبحث عن طريق جديد يمنع تكرار المأساة، وليبحث عن آليات ردع فاعلة وأكثر قوة وهيمنة وصلابة مما هو موجود حالياً، فحماية المدنيين واجب لا يمكن أن تتخلى عنه المنظمات والحكومات!

إننا نتساءل يومياً: ماذا عن حياة الأطفال والمرضى وطلاب المدارس؟ فمن غير الإنساني ولا المقبول بحسب كل الشرائع والقوانين الدينية والإنسانية والدولية أن يترك هؤلاء هكذا في العراء تحصدهم آلات الموت بلا هوادة وبلا توقف، دون أن يكون لأي طرف، القدرة أو القوة أو الحق في إنقاذهم أو حمايتهم، فهذا أكثر من قدرة الضمير الإنساني على احتماله واحتمال نتائجه ومآلاته ومسؤولياته!

لقد وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها بعد 4 أعوام من إبادات حقيقية وقتل يومي في كل شبر من القارة الأوروبية، لكن العالم لم يرتدع وعاد ثانية ليقتتل ويدمر بلا هوادة وبلا ضوابط وبلا قدرة على التوقف، ثم اجتمع وقرر كما فعل سابقاً، بأنه لا بدّ من السلام وحماية الحياة من جنون الحروب، فكانت المنظمات والأجهزة والقوانين الرادعة والمحاكم الدولية وشرائع الحقوق الإنسانية، فهل توقفت الحروب؟ لم يحدث ذلك أبداً، وربما لن يحدث طالما لم تتوافر إرادة السلام الحقيقية المبنية على الحياد والتوازن واحترام حق الحياة!

إن ما حدث سابقاً وما يحدث في غزة حرب إبادة باعتراف العالم أجمع، وإن قوافل الأبرياء الذين حلقت أرواحهم إلى السماء لتصرخ بالضمير الإنساني صباح مساء، أن يراجع نفسه، وأن يفعل شيئاً حقيقياً قادراً على منع آلة الموت من الانطلاق ثانية بكل هذا الجنون، بعيداً عن الانحيازات والمصالح الواضحة ومناصرة جانب على حساب جانب آخر، فهذا الانحياز هو من يتحمل كل مآلات ما جرى على أرض غزة!