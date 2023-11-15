وهل للحرب قواعد اشتباك؟!

تكررت في الفترة الأخيرة عبارة ((الالتزام بقواعد الاشتباك))، نظراً للهمجية السائدة في حرب غزة، وحاولت بشتى الطرق أن أفهم معنى ذلك الالتزام وتلك القواعد، فهي شيء جديد، لم نعهده ونحن من عايشنا حروباً لا نستطيع أن نعدها منذ أن بدأنا نستوعب ما يدور حولنا، وأولها كانت مع امتحانات السادس الابتدائي، وهي حرب 67 المسماة بالنكسة، حيث استكملت عملية احتلال التراب الفلسطيني، وتم أسر الأقصى المبارك، وسيناء المصرية والجولان السورية، وكنا نحفظ كل كلمة تقال أيامها، ولم نسمع عن الالتزام بقواعد الاشتباك، فالحرب هي الحرب.

وكبرنا، وكبرت الحروب واتسعت رقعتها، من حرب العبور في 73، التي تحررت نتيجة لها سيناء، إلى اجتياح الجنوب اللبناني في 78، إلى الحرب العراقية الإيرانية التي بدأت في 80 وانتهت في 88، واجتياح كامل لبنان في 82، ثم غزو الكويت واحتلاله، ثم حرب التحرير، ثم إسقاط نظام صدام 2003، وما بينها وبعدها حتى هذه الحرب التي نشاهدها، ونسمع الذين يتحدثون عن الالتزام بقواعد الاشتباك فيها، وبحثنا جيداً عن معناها في التفاصيل بعد أن أعيتنا الحيلة في معرفتها من مخزوننا التراكمي، ولم نشهد اشتباكاً يمكن أن يخضع لالتزامات قواعد غير مرئية، وغير صالحة عندما يكون الموت هو سيد الموقف.

فذهبنا إلى المنقذ، إلى ((غوغل))، أبو العريف وأمه وأخيه وأخته وعمته وخالته، ولم يفدنا كثيراً، إنه تائه مثلنا، غير مصدق للتفسيرات التي يطلب منا أن نصدقها، وخرجنا كما دخلنا، والعبارة ما زالت عالقة في أذهاننا، حتى سمعنا تصريح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومن تصريحه عدنا سريعاً إلى اللقطات القليلة التي تعرض لتبادل إطلاق الصواريخ والقصف المدفعي بين جنوب لبنان وشمال فلسطين، وتذكرنا كلمة حسن نصر الله الوحيدة منذ أزمة غزة وحربها، وربطنا بين الألعاب النارية التي تطلق من الجانبين، وبين كلام ذلك الأمين العام للحزب التابع، فقد كشف ترامب ألاعيب السياسة وكواليسها بمفهوم ((سنقصف قواعدكم في العراق ولا نريد أن نلحق الأضرار بجنودكم)).

فهل هذه هي قواعد الاشتباك؟!