كن أكثر فضولاً بالأفكار

معظم المنجزات الكبيرة التي كان لها صدى على مستوى العالم، تأتي من الأفكار من حولنا، من تطورنا عبر حياتنا في الدراسة والحياة العملية، هذه الأفكار التي قد نستعملها أحياناً، ولا نهتم بها ولا نعطيها أولوية، بل البعض ينشغل بالقشور والسطحيات، وبموضوعات لا قيمة لها، كثير من المواقف التي تحصل لنا في العمل.

وعلى مستوى الأصدقاء والزملاء، توضح في بعض الأحيان حقيقة أفكارنا، مثال أن يجتمع مجموعة من الأصدقاء للحديث حول ((الماركات))، أو مباريات كرة القدم، ومعظمهم لا يمارسون الرياضة، بل مترهلون يعانون من السمنة، وليست لديهم اللياقة، أو حتى حول مطعم تم افتتاحه مؤخراً، حسناً، بعد انتهاء كافة الأحاديث والكلمات المتبادلة والنقاشات، ما الذي استفادت منه الأطراف؟

وما انعكاسه على حياتهم؟ للأسف، بعض الأحاديث التي تضيع علينا أوقاتنا وحياتنا في بعض الأحيان لا قيمة لها، بدلاً من أن نضيعها في أشياء لها فائدة، أو المناقشة حول بعض القضايا التي نحن في أمسّ الحاجة لها، المفترض أن نستفيد من أفكارنا بطريقة إيجابية، الدكتورة ماري كوري، وهي عالمة فيزياء وكيمياء شهيرة، وتعتبر أول امرأة فازت بجائزة نوبل، تقول:

كن أقل فضولاً بالناس، أكثر فضولاً بالأفكار. إننا بحاجة للاهتمام بالأفكار، والتركيز على التدريب للاستفادة منها في حياتنا العلمية والمعرفية، وألا نصب الاهتمام بالناس وأحاديثهم التي لا طائل منها، حول مطعم تم افتتاحه، أو فلانة تتحدث عن ماركة معينة، أو حتى الانشغال بالحديث عن الآخرين، أتوقع أنه توجد لدينا العشرات من الأفكار المفيدة، التي يمكنها أن تفيدنا، وتستحق التوقف ملياً عندها، لنتجاوز القشور، ونهتم بما ينفعنا في مسيرتنا وحياتنا المستقبلية، وتذكر أن المكانة والمكان الذي تقف فيه اليوم وغداً وبعده، أنت وحدك من يحدده، فعندما لا يناسبك لا تلم أحداً على إحباطك أو فشلك، وإنما على تفكيرك وقرارك.