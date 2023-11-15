الإمارات.. مناسبات وطنية وأحداث عالمية

تحتفل دولة الإمارات في الأيام القادمة بعدة مناسبات وطنية خالدة وأحداث عالمية كبرى مؤثرة تستحق كل مناسبة منها وقفة تأمل وتفكير وتحليل.

فهي على موعد مع ذكرى يوم الشهيد، والذي يصادف الثلاثين من نوفمبر، وهو اليوم الذي اختارته دولة الإمارات لتخليد ذكرى شهداء الحق والواجب الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن. ولم تكن صدفة أن يقع يوم الشهيد قبيل اليوم الوطني لتعرف الأجيال الجديدة بأن استقلال الدولة لم يأت من دون تضحية وفداء.

وأن أبناء الإمارات دافعوا عن شرف وطنهم بكل همة وإباء، وأنهم سطروا بدمائهم الذكية مرحلة مهمة من تاريخ دولة الإمارات، وعبروا عن حبهم للوطن ببذل الغالي والنفيس للذود عن حياضه.

ورفع راية الإمارات عالية خفاقة. ويعد ((يوم الشهيد)) ذكرى غالية على كل أبناء الوطن، فهي مناسبة تذكر الجميع بأنه لا مكان في العالم يعادل حجم الوطن، وأن الوطن الذي منحنا الأمن والأمان والاستقرار، يستحق منا كل حب وتضحية.

مناسبة أخرى سوف تلي يوم الشهيد هي ذكرى الثاني من ديسمبر، ذكرى إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحددة. فهذا العام يصادف الذكرى الثانية والخمسين لقيام الاتحاد، والذي كان مجرد حلم في أذهان الآباء المؤسسين، وبفضل العزيمة والإصرار تحول هذا الحلم إلى واقع معيش نراه اليوم وقد نضج وأثمر سعادة وخيراً.

وفي خضم هذه المناسبات الوطنية الغالية تحتفي دولة الإمارات أيضاً مع العالم أجمع بمؤتمر المناخ ((كوب 28)) -والذي سوف ينعقد في أواخر نوفمبر-، هذا المؤتمر الذي يجمع العالم على طاولة واحدة لمناقشة قضايا التغير المناخي وجهود العالم من أجل إيجاد عالم أفضل خالٍ من الانبعاثات الكربونية الضارة وصالح للعيش لنا ولأجيال المستقبل.

وعلى الرغم مما يشهده العالم الآن من أزمات إنسانية ومتغيرات وتطورات، إلا أن الإمارات ساحة دولية للحوار الهادف.

كما تظل دائماً الشريك والحليف لدول العالم والشقيق الوفي للدول العربية في أزماتها واحتياجاتها. فمواقف دولة الإمارات واضحة وصريحة، فهي تقف مع الحق وترفض العنف وتحاول دوماً إيجاد الحلول الدبلوماسية المناسبة خارج إطار الحروب ومن أجل تلافي الصراعات المسلحة.

ثلاث مناسبات وطنية وأحداث عالمية كبرى تثبت بأن دولة الإمارات قد استطاعت خلال نصف قرن من إنشائها من أن تصبح ليس فقط أنموذجاً تنموياً مميزاً، ولكن لاعباً رئيسياً على المسرح العالمي، وأنها الشريك الذي يمكن الوثوق به، والحليف الصدوق للدول المحبة للسلام، فلا غرو أن تشهد أرضها، منذ قيامها وحتى اليوم، على الدوام حراكاً عربياً ودولياً من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين.

فمنذ تأسيسها على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان وحتى اليوم، وهي تسعى بشكل كبير من أجل إقرار السلم ورد الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.

وفي ظل الحراك الدبلوماسي الذي شهدته الإمارات استطاعت من خلال جهود قادتها أن تصبح اليوم لاعباً مؤثراً على الساحة الدولية، وشريكاً يمكن الوثوق به والاعتداد به. وتشهد أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على جهود الإمارات، سواء الإغاثية والإنسانية أو الدبلوماسية من أجل السلم والأمن الدوليين.

فلم تتأخر الإمارات يوماً عن مد يد المساعدة الإنسانية لمن يحتاجها بغض النظر عن لونه أو جنسه أو عقيدته. فالعطاء الإماراتي غير مرتبط بمصلحة مادية أو سياسية، وإنما لمصلحة الإنسانية بشكل قاطع. ويوماً بعد يوم تثبت الإمارات للعالم بأنها الأنموذج الفذ للتعاون والوحدة.

كما هي الأنموذج للتكافل والتراحم بين بني البشر، وأنها تعبر عن روح الإنسانية وقيمها النبيلة، وأنه لا مكان في ثقافتها للتمييز والعنصرية أو التردد والتراخي. إن دولة الإمارات سوف تظل ذلك الأنموذج المميز الذي نجح بامتياز، ليس فقط في تخطي كل عقبات التأسيس والبناء، بل وفي مواصلة مسيرته بنجاح رغم كل العواصف الإقليمية والعالمية، ورحلته من المحلية إلى العالمية.