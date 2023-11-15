ريادة عالمية في مواجهة التحديات المناخية

يترقّب العالم اليوم مؤتمر الأطراف ((COP28)) الذي سيعقد في إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، نظراً لما لهذا الحدث العالمي من أهمية في تحديد أساليب أكثر نجاحاً في مواجهة التحدّيات المناخية والحدّ من خطر الاحتباس الحراري الذي أصبح مثل قنبلة موقوتة تتربّص بالبشرية وتنذر بكوارث مدمّرة.

فوفقاً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سجّلت أربعة مؤشرات رئيسة للتغير المناخي أرقاماً قياسية في الأعوام الأخيرة، هي تركيزات غازات الاحتباس الحراري، وارتفاع مستوى سطح البحر، وحرارة المحيطات، وتحمّض المحيطات، بما يشير إلى تداعيات خطيرة على اليابسة وفي المحيطات والغلاف الجوي، بمعنى أنّنا -نحن البشر- استطعنا التفوّق على أنفسنا في قدرتنا على التدمير.

فدمار البيئة من حولنا يعني أننا في طريقنا لتدمير أنفسنا، لذلك فمن واجبنا أن نعترف بتأثير بصمتنا البيئية، وأن نعمل معاً على توجيه الجهود العالمية نحو قلب موازين الواقع المناخي، وتحقيق تغيير إيجابي وواضح يضمن للأجيال القادمة مستقبلاً نظيفاً ومستداماً.

ضمن هذا الواقع الذي يواجه كوكبنا، نقف متأملين فيما يمكن لكلّ فرد تقديمه للمساهمة في حماية الكوكب، انطلاقاً من السلوكيات البسيطة الصديقة للبيئة، مثل ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التلوّث وتبنّي مفاهيم إعادة التدوير واستخدام أدوات صديقة للبيئة، وغير ذلك من السلوكيات الفردية التي تجتمع في نهاية المطاف لتسهم في إحداث تغيير جماعي إيجابي.

هذا ما تحثّ عليه دولة الإمارات العربية المتحدة التي نفخر بإنجازاتها في مجال حماية المناخ، وتبرز عالمياً بوصفها من الدول الأولى التي تتبنّى سياسات بيئية رائدة تسهم من خلالها في إحداث تحوّل حقيقي في مجال البيئة، ما جعلها جديرة باستضافة (COP28) وقادرة على المشاركة الفاعلة في تعزيز منظومة عالمية متكاملة وشاملة وموحّدة لمواجهة التحدّيات المناخية.

لا يتسع المجال هنا لإبراز محطّات التميّز لمسيرة الإمارات في المجال البيئي، ولعلّ ذكر بعض هذه المحطّات يعدّ كافياً للإشارة إلى جهود الدولة في هذا الإطار، وأبرزها ((استراتيجية الإمارات للطاقة 2050)) و((المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050)) التي تشكّل محرّكاً وطنياً يهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

أضف إلى ذلك ((الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021)) التي تضمّنت عدّة مؤشرات لضمان التنمية المستدامة للبيئة وزيادة كفاءة الموارد دون التأثير السلبي على البيئة، بالإضافة إلى 14 مشروعاً يهدف إلى الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة تحت مظلة مشاريع آلية التنمية النظيفة، حيث يقدّر إجمالي الانخفاض السنوي المتوقع لهذه المشاريع بحوالي مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

كما تعدّ الإمارات أول دولة في الخليج العربي تستخدم استراتيجية الطاقة المتجددة التي تتضمّن الطاقة النووية والطاقة الشمسية والغاز الطبيعي، وهي تتبنّى سياسات ناجحة فيما يتعلق بالنقل المستدام والاستثمار في الطاقة المتجددة.

إلى جانب ذلك تستضيف الإمارات مقرّ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ((إيرينا))، وتتبوّأ موقعاً عالمياً رائداً في تفعيل مبادرات الطاقة النظيفة، وهي عضو مشارك في العديد من الاتفاقيات والوكالات والمنظمات المعنيّة في البيئة والمناخ مثل ((إيرينا)) واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، والمجلس العالمي للطاقة، وشبكة حلول التطوير المستدام، ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، ومجموعة العشرين وغير ذلك.

وبالتأكيد لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع بدون الإشارة إلى مبادرة ((مصدر)) التي تعدّ نموذجاً رائداً على استثمار وتطوير التكنولوجيا في الميدان البيئي، والاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وإدارة ثاني أكسيد الكربون وتحقيق عائد مادي منه، بالإضافة إلى استخدام المياه وتحليتها.

يأتي مؤتمر الأطراف ليختتم ((عام الاستدامة)) في دولة الإمارات، والذي يحمل شعار ((اليوم للغد))، وتؤكّد استضافة الدولة لهذا المؤتمر على موقعها البارز على خارطة الدول المؤثّرة في مجال التغيّر المناخي، ونحن نتطلّع إلى توصيات المؤتمر وما سيقدّمه من حلول مبتكرة للتحدّيات المناخية، آملين أن يسهم في ضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.