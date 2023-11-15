إنتاج فيلم باستخدام الذكاء الاصطناعي

بعد إطلاق أغنية لفرقة ((بيتلز)) باستخدام الذكاء الاصطناعي، سيتم العمل على مشروع فيلم من نوع السيرة الذاتية يتناول النجمة الفرنسية الراحلة إديت بياف مع الاستعانة بهذه التكنولوجيا أيضاً، بحسب ما أفادت شركة ((وارنر ميوزك)) والجهات الحائزة حقوق أعمال المغنية.

وذكرت هذه الجهات، أنّ ما يتم العمل عليه ((مشروع تكنولوجي مبتكر وثوري، ستُستخدم فيه تقنية الذكاء الاصطناعي لإعادة إنشاء صوت بياف وصورتها)). ويأتي الإعلان عن المشروع في عام تحل الذكرى الستون لوفاة صاحبة أغنية ((نو، جو نو روغريت رْيَن)).

ولم يُحدّد بعد تاريخ إصدار هذا العمل الذي سيحمل اسم ((إديت)). وقالت مصادر مقربة من شركة ((وارنر ميوزيك)) في فرنسا لوكالة فرانس برس إنّ المشروع راهناً ((في آخر مراحل إنجازه))، موضحةً أنّه يستند إلى عدد من الصور جرى ابتكارها للاستخدام الداخلي. ولفت البيان إلى أنّ الفيلم مدته 90 دقيقة ((وتدور أحداثه في باريس ونيويورك بين عشرينيات القرن الفائت وستينياته، وسيتم سرده بصوت بياف وسيكشف جوانب من حياتها لم تكن معروفة في السابق)).

وأضاف ((ستتيح تقنية الذكاء الاصطناعي التي اعتمدت على مئات من المقاطع الصوتية والصور التي يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 80 عاماً))، إحياء صوت بياف وصورتها لتعزيز ((الأصالة التي تنطوي عليها قصّة حياتها والتأثير العاطفي الناجم عنها)).

وكانت أغنية لفرقة ((بيتلز)) بعنوان ((ناو أند ذِن)) قد أُطلقت بفضل الذكاء الاصطناعي في مطلع نوفمبر. وقد أتاح الذكاء الاصطناعي استخراج صوت لينون ودمجه في نغمات عزفها موسيقيون.