Thursday, 16 November 2023 09:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رفض إسقاط دعاوى ضد وسائل التواصل الاجتماعي

11/15/2023 7:26:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفضت قاضية في محكمة اتحادية أمريكية، مساعي شركات وسائل تواصل ‏اجتماعي كبرى لإسقاط دعاوى قضائية على مستوى البلاد تتهمها بإغواء ملايين ‏الأطفال بشكل مخالف للقانون، ومن ثم إدمانهم على منصاتهم، مما يضر بصحتهم ‏العقلية.‏

وأصدرت القاضية الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند في ‏كاليفورنيا الحكم ضد شركة ((ألفابيت))، التي تدير غوغل ويوتيوب، ومنصات ((ميتا))، التي تدير فيسبوك وإنستغرام وشركة ‏ByteDance، المشغلة لتطبيق ((تيك ‏توك)) وشركة ‏((سناب)) المشغلة لتطبيق سناب تشات.‏

ويشمل الحكم مئات من الدعاوى القضائية المرفوعة نيابة عن أطفال يقال إن ‏صحتهم الجسدية والعقلية والعاطفية تأثرت سلباً إثر استخدام وسائل التواصل ‏الاجتماعي، وإنهم عانوا من حالات قلق واكتئاب وفي بعض الأحيان الميل إلى ‏الانتحار.‏

ورفضت روجرز حُججاً تفيد بأن المدعى عليهم يتمتعون بحصانة قضائية بموجب ‏التعديل الأول للدستور الأمريكي، وبند في قانون آداب الاتصالات الاتحادي الذي ‏يحمي شركات الإنترنت من إجراءات الطرف الثالث.‏ ورفضت بعض الادعاءات بأن منصات المدعى عليهم احتوت على عيوب في ‏التصميم.‏ وتسعى الدعاوى القضائية أيضاً إلى الحصول على تعويضات لم يتم الكشف عنها ‏ووقف الممارسات غير المشروعة المزعومة للمدعى عليهم.‏ ورفعت أكثر من 140 منطقة تعليمية وأكثر من 30 مدعياً عاماً بالولايات دعاوى ‏قضائية مماثلة ضد هذا القطاع.‏

MENAFN15112023000110011019ID1107432528

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث