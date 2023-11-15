رفض إسقاط دعاوى ضد وسائل التواصل الاجتماعي

رفضت قاضية في محكمة اتحادية أمريكية، مساعي شركات وسائل تواصل ‏اجتماعي كبرى لإسقاط دعاوى قضائية على مستوى البلاد تتهمها بإغواء ملايين ‏الأطفال بشكل مخالف للقانون، ومن ثم إدمانهم على منصاتهم، مما يضر بصحتهم ‏العقلية.‏

وأصدرت القاضية الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند في ‏كاليفورنيا الحكم ضد شركة ((ألفابيت))، التي تدير غوغل ويوتيوب، ومنصات ((ميتا))، التي تدير فيسبوك وإنستغرام وشركة ‏ByteDance، المشغلة لتطبيق ((تيك ‏توك)) وشركة ‏((سناب)) المشغلة لتطبيق سناب تشات.‏

ويشمل الحكم مئات من الدعاوى القضائية المرفوعة نيابة عن أطفال يقال إن ‏صحتهم الجسدية والعقلية والعاطفية تأثرت سلباً إثر استخدام وسائل التواصل ‏الاجتماعي، وإنهم عانوا من حالات قلق واكتئاب وفي بعض الأحيان الميل إلى ‏الانتحار.‏

ورفضت روجرز حُججاً تفيد بأن المدعى عليهم يتمتعون بحصانة قضائية بموجب ‏التعديل الأول للدستور الأمريكي، وبند في قانون آداب الاتصالات الاتحادي الذي ‏يحمي شركات الإنترنت من إجراءات الطرف الثالث.‏ ورفضت بعض الادعاءات بأن منصات المدعى عليهم احتوت على عيوب في ‏التصميم.‏ وتسعى الدعاوى القضائية أيضاً إلى الحصول على تعويضات لم يتم الكشف عنها ‏ووقف الممارسات غير المشروعة المزعومة للمدعى عليهم.‏ ورفعت أكثر من 140 منطقة تعليمية وأكثر من 30 مدعياً عاماً بالولايات دعاوى ‏قضائية مماثلة ضد هذا القطاع.‏