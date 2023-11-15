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حدث وتاريخ.. 16 نوفمبر

11/15/2023 7:26:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

1917 البريطانيون يسيطرون على يافا في فلسطين ويجلون العثمانيين منها.

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1945 تأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ((يونسكو)).

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1973 ناسا تطلق ((سكايلاب 4)) بطاقم من 3 رواد فضاء من مدينة كيب كانفرال لمهمة مدتها 84 يوماً.

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1996 الأم تريزا تحصل على المواطنة الأمريكية الشرفية نظراً لجهودها في مساعدة فقراء العالم.

حدث وتاريخ

16

نوفمبر

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