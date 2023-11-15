(MENAFN
- Al-Bayan)
1917 البريطانيون يسيطرون على يافا في فلسطين ويجلون العثمانيين منها.
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1945 تأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ((يونسكو)).
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1973 ناسا تطلق ((سكايلاب 4)) بطاقم من 3 رواد فضاء من مدينة كيب كانفرال لمهمة مدتها 84 يوماً.
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1996 الأم تريزا تحصل على المواطنة الأمريكية الشرفية نظراً لجهودها في مساعدة فقراء العالم.
حدث وتاريخ
16
نوفمبر
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