أمريكا تستأنف المساعدات الغذائية لإثيوبيا

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ((يو.إس.إيد))، أول من أمس، استئناف الولايات المتحدة، اعتباراً من ديسمبر المقبل، مساعداتها الغذائية إلى إثيوبيا بعدما أبرمت اتفاقاً يتيح لها مراقبة توزيع المساعدات وضمان وصولها لمستحقيها.

وذكرت ((يو.إس.إيد)) في بيان، أن إرسال المساعدات الغذائية إلى إثيوبيا سيستأنف في ديسمبر المقبل لفترة أولية مدتها عام، ستراقب خلاله الوكالة مدى وفاء أديس أبابا بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق.

في الأثناء، رحبت إثيوبيا، أمس، بقرار الولايات المتحدة استئناف إرسال المساعدات الغذائية، إثر وقفها العملية منذ أشهر بسبب تحويل وجهة الإمدادات التي يتم التبرع بها.

وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميكي ميكونين، عبر ((إكس)): ((نرحب بقرار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استئناف تسليم المساعدات الغذائية لإثيوبيا)). وأضاف: ((من الضروري تسريع عملية تسليم المساعدات لتصل إلى جميع من هم بحاجة إليها)).

وتعاني إثيوبيا من أعمال عنف داخلية، وحالة اقتصادية متدهورة، وكوارث طبيعية مزمنة. فيما يعتمد 17 % من سكانها على المساعدات الغذائية الدولية.

يشار إلى أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة علقتا يونيو الماضي توزيع المساعدات الغذائية في إثيوبيا، بعدما وجهت لأديس أبابا اتهامات بعدم إيصال المساعدات لمستحقيها، وتوزيعها بدلاً من ذلك على جنودها.

ومطلع أكتوبر الماضي، أعلنت ((يو.إس.إيد)) أنها استأنفت بصورة محدودة إرسال المساعدات الغذائية إلى إثيوبيا لتلبية احتياجات آلاف اللاجئين.

وتستضيف إثيوبيا ما يقرب من مليون لاجئ، غالبيتهم من جنوب السودان، والصومال، وإريتريا، يقيمون بصورة رئيسة في حوالي 30 مخيماً.

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