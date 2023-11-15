«الجامعة» ومصر تجددان رفضهما تهجير الفلسطينيين

حذّر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مجدداً من سيناريو التهجير القسري الذي لا تزال بعض الدوائر الإسرائيلية تسعى للترويج له عبر منصات إعلامية واتصالات دولية.

وأكد أبو الغيط أن من يُفكرون في هذا السيناريو لا يدركون حجم الفوضى التي يُمكن أن يتسبب فيها في المنطقة، مُشدداً أن تهجير الفلسطينيين، من الضفة الغربية أو غزة، خطٌ أحمر مرفوض عربياً بشكل كامل لأنه يُمثل إفراغاً للقضية الفلسطينية من محتواها، وتصفية لها عبر أساليب لن يكون من شأنها إلا زعزعة استقرار المنطقة، فضلاً عن انتهاكه الصارخ القانون الدولي الإنساني.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن تصريحات أبو الغيط جاءت في استقباله أمس يهول مارتن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية أيرلندا، في مقر الأمانة العامة للجامعة.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، رفض مصر القاطع تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير، وضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية.

وقال شكري، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع مارتن في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، إن ((المباحثات تركزت على الأوضاع في غزة)).

وأكد شكري أن ((العناصر الرئيسة التي نؤكدها ضرورة وقف إطلاق النار ودخول المساعدات، ثم تطبيق حل الدولتين باحتسابه الوسيلة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكن في هذا الشأن تقع أيضاً المسؤولية فيه على المجتمع الدولي بعد ما يزيد على ثلاثة عقود من المفاوضات، حتى لا نعود إلى حلقات مفرغة من المفاوضات، ولكن لأن يملي المجتمع الدولي هذه الرؤية وأن يتم تنفيذها)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز