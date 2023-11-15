مباحثات سودانية إثيوبية في أديس أبابا

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، العلاقات الثنائية وسُبل دعمها وتطويرها، وتطورات الأوضاع في السودان في ظل الأزمة التي يعيشها بسبب الصراع الدامي منذ متصف أبريل الماضي.

وأوردت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن الجانبين استعرضا تداعيات الأزمة السودانية، وأطلع البرهان، آبي أحمد، على الجهود التي قامت بها الحكومة السودانية لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في البلاد.

وجدد تعاون الخرطوم مع جميع المبادرات لإيجاد حلول للأزمة السودانية، منوّهاً بمبادرات الاتحاد الأفريقي، و((إيقاد))، و((مباحثات جدة)).

وأكد آبي أحمد حرص إثيوبيا على استدامة أمن واستقرار السودان، وشدد على حتمية تضافر الجهود، ودعم وتكامل المبادرات المطروحة لحل الأزمة السودانية وإنهاء الحرب.

وأبدى أحمد استعداد بلاده لدعم كل ما من شأنه دعم السلام والاستقرار في السودان، مشيراً إلى العلاقات الاستثنائية التي تربط إثيوبيا بالسودان، فضلاً عن المصير المشترك لشعبي البلدين.

في الأثناء، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مواصلة بلاده جهودها ومساعيها الدؤوبة لوقف الحرب في السودان. ونوّه، في اجتماع افتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي في شأن السودان، بـ((تدشين مصر، عبر قمة القاهرة، مسار دول جوار السودان، باحتسابها الأكثر فهماً لتعقيدات الأزمة، والأكثر حرصاً على إنهائها، فاعتمدت الاجتماعات الوزارية للمسار خطة عمل شاملة تتمحور في سُبل إنهاء الصراع، وتهيئة المناخ السياسي، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجرى العمل على تنفيذها بالتنسيق مع دول الجوار)).

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية وممثلو الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي، ودول ((مجموعة نواة))، الآلية الموسعة الخاصة بأزمة السودان، ومفوّض الشؤون السياسية والسلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، والأمين العام لمنظمة ((إيقاد)).

وقال المتحدث باسم ((الخارجية المصرية))، أحمد أبو زيد، في بيان، إن كلمة شكري تضمنت تأكيد محورية دور الاتحاد الأفريقي في حل القضايا والأزمات الأفريقية، واستعراض تحركات مصر في شأن الأزمة، والتي استندت إلى محددات تتمثل في ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، واحترام سيادته ومؤسساته الشرعية.

وأضاف إن أي حل سياسي حقيقي لا بد من أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم ومن دون إملاءات، أو ضغوط، أو دعم عسكري أو سياسي، من أطراف خارجية.

ولفت إلى تأكيد أهمية التنسيق بين المسارات الدولية والإقليمية الفاعلة لتسوية الأزمة، مشدداً على ضرورة إبراز الكارثة الإنسانية التي يمر بها السودان، ومناشداً الأطراف كافة الاضطلاع بمسؤولياتها لتسهيل مرور وعبور وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وطالب الدول والمنظمات المانحة، بالإسراع في دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والوفاء بتعهداتها في دعم وإغاثة الشعب السوداني، ومشاركة الأعباء الملقاة على عاتق دول الجوار، لتتمكن من الاستمرار في استقبال وتوفير الخدمات الإنسانية للفارين السودانيين.

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