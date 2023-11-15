بوتين يحذّر من التدخل في الانتخابات الروسية

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، أنه سيتم قمع أي محاولات للتدخل الخارجي والداخلي في العملية الانتخابية في روسيا الاتحادية.
وقال بوتين، خلال اجتماعه مع ممثلي اللجان الانتخابية: ((فيما يتعلق بإجراءات الدولة، سوف نستمر في بذل كل ما هو ضروري لمنع أي تدخل غير قانوني في العمليات الانتخابية. وسيتم قمع محاولات التدخل الخارجي والداخلي والضغط على العملية الانتخابية)).
في وقت سابق، أشارت رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، إلى أن الدول الغربية مهتمة بإفشال الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة مارس المقبل.
وأكدت بامفيلوفا أن ((الناس مهتمون ويرون ما يحدث بالفعل. إنهم يدركون أن الانتخابات المقبلة ليست مجرد انتخابات رئاسية دورية، وليست مسألة أيديولوجية، بل بداية حقبة جديدة)). وسبق أن أكد بوتين أن الانتخابات المحلية والإقليمية سيتم تنظيمها في سبتمبر 2023، والانتخابات الرئاسية في 2024 في التزام صارم بالقانون والدستور.
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