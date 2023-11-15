بايدن لشي: علينا ضمان عدم تحوّل المنافسة إلى صراع

شدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على ضمان عدم تحول ((المنافسة)) المحتدمة بين واشنطن وبكين إلى ((صراع)) بين القوتين العظميين، مؤكداً في الوقت نفسه أنه ((لا بديل للمناقشات وجهاً لوجه)) بين الجانبين.

جاءت تصريحات بايدن، خلال استقباله لنظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة أمريكية صينية في مدينة سان فرانسيسكو، أمس، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي ((أبيك)). فيما أشار الزعيم الصيني أيضاً إلى رغبته في الحوار.

وقال بايدن لشي، إنه ((لا بديل للمناقشات وجهاً لوجه))، مضيفاً: ((علينا التأكد من أن المنافسة لا تؤدي إلى الصراع)). وصرح في بداية القمة أنه يجب ((التأكد من عدم تحوّل المنافسة إلى نزاع)) بين البلدين.

وتابع بايدن حديثه قائلاً: ((اجتماعاتنا كانت دائماً صريحة ومباشرة ومفيدة.. ومن المهم أن نفهم بعضنا البعض بوضوح)).

فيما قال الرئيس الصيني: ((لا يمكن لدولتين كبيرتين مثل الولايات المتحدة، والصين، أن تدير كل منهما ظهرها للأخرى))، مضيفاً إن ((النزاع والمواجهة لهما عواقب لا تطاق)).

ويلتقي الزعيمان الأمريكي والصيني للمرة الأولى منذ عام لإجراء محادثات قد تخفف من وطأة التوتر بين القوتين العظميين المتناحرتين بشأن الصراعات العسكرية وتجارة المخدرات والذكاء الاصطناعي. ولكن قد يتطلب إحراز تقدم ملموس في حل الخلافات الشاسعة بين الدولتين العملاقتين اقتصادياً الانتظار لوقت آخر.

وكان بايدن صرح لصحافيين قبل الاجتماع عمّا يتوقعه من المحادثات مع شي، أنه فرصة لترتيب العلاقات. وقال في البيت الأبيض: ((لا نحاول فك الارتباط بالصين. ما نحاول القيام به هو تغيير العلاقة نحو الأفضل)).

ولفت إلى أنه يرغب ((بالعودة إلى مسار التواصل العادي: التمكن من رفع سماعة الهاتف والتحدث معاً في حال وجود أزمة، والتأكد من أن (جيشينا) لا يزالان على اتصال مع بعضهما بعضاً)). كما اعتبر بايدن أن الصين في عهد شي تعاني من ((مشاكل فعلية))، وقال إن ((الرئيس شي مثال آخر على كيفية إعادة ترسيخ القيادة الأمريكية في العالم. لديهم مشاكل حقيقية)). دون أن يخوض في تفاصيل.

في الأثناء، أكد الكرملين، أنه سيتابع مجريات القمة الصينية الأمريكية، البالغة الأهمية بين شي وبايدن. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس، إن ((البلدين يبنيان علاقات ثنائية، وهو حقهما))، مضيفاً إن ((كل اجتماع من هذا النوع يشارك فيه أكبر اقتصادين في العالم يحمل أهمية بالنسبة للجميع)). إلى ذلك، تعهدت الصين والولايات المتحدة، أمس، تعزيز التعاون لمكافحة الاحترار العالمي، ووصفتا أزمة المناخ بأنها ((أحد أكبر التحديات في عصرنا)).

وفي بيان مشترك أعقب محادثات مرتبطة بالمناخ في الولايات المتحدة، تعهد البلدان بالعمل على إنجاح قمة ((كوب 28))، الحاسمة للمناخ، التي تنطلق أعمالها أواخر نوفمبر الجاري في الإمارات. وشدد البلدان على التزامهما بأهداف اتفاقية باريس للمناخ المتمثلة بإبقاء الاحترار العالمي ((أقل بكثير)) من درجتين مئويتين، مع مواصلة الجهود للحد من الزيادة لتكون عند 1.5 درجة مئوية. وأفاد البيان بأن ((الولايات المتحدة والصين تدركان بأن أزمة المناخ أثّرت بشكل متزايد على بلدان حول العالم)). وأضاف: ((ستعملان معاً.. لمواجهة أحد أكبر التحديات في عصرنا للوقت الحاضر وأجيال البشرية المستقبلية)).

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