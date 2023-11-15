العراق.. المشهد السياسي «ضبابي» بعد عزل الحلبوسي

ولّد قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، عزل رئيس مجلس النواب (البرلمان)، محمد الحلبوسي، من منصبه، ضبابية في المشهد السياسي العراقي، في بلد يعتمد نظام المحاصصة الطائفية، أدخله في مشاحنات سياسية بين النخب الحزبية العراقية، وجدلاً دستورياً بين الخبراء القانونيين، بحسب محللين ومراقبين.

استقالات

وقدم ثلاثة وزراء، يحظون بدعم الحلبوسي، استقالاتهم من مناصبهم، بعد قرار أعلى سلطة قضائية في البلاد بإقصاء الحلبوسي من المشهد السياسي العراقي بلا رجعة.

إذ أعلن حزب تقدّم مقاطعته اجتماعات الائتلاف الحاكم، وعزم نوابه من اللجان البرلمانية الاستقالة، في ((مقاطعة سياسية)) للبرلمان، ووصف قرار ((العليا العراقية)) بغير الدستوري، وأنه استهداف سياسي واضح.

كما تؤدي استقالة وزراء التخطيط، والصناعة، والثقافة، إلى زعزعة استقرار حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني، الذي تولى السلطة قبل عام، وفق مراقبين.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، نهائي، وغير قابل للاستئناف، وجرى اتخاذه بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي العام الجاري، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وقالت وسائل إعلام محلية، ونواب، ومحللون، إن القرار مرتبط بتزوير مزعوم من جانب الحلبوسي، الذي كان يقضي فترته الثانية رئيساً للبرلمان، المنصب الذي تولاه للمرة الأولى عام 2018. إذ يعد المنصب الأعلى الذي يمكن أن يتقلده سني وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس عام 2003.

خروج

وصرح النائب المستقل في البرلمان العراقي، عامر الفايز، لـ((رويترز))، أن النواب اجتمعوا لحضور جلسة برلمانية عادية، وكان الحلبوسي موجوداً في القاعة وقت صدور القرار. وأضاف إن الحلبوسي خرج من القاعة فور سماعه أنباء عن القرار.

وقال عضو مجلس النواب، محمد الصيهود، إن القضاء العراقي أثبت أنه بمستوى التحديات بعد إقالته الحلبوسي، مفيداً بأن القرار ليس فصلاً من المنصب، إنما عزل، بمعنى أن ((الحلبوسي لن يستطيع ممارسة العمل السياسي بعد الآن)).

وأضاف إنه ((لا خوف على العملية السياسية في ظل هكذا قرارات صارمة وشجاعة وقانونية))، منوّهاً بأن ((المحكمة الاتحادية نجحت بعبور جميع التحديات الخطيرة التي تواجه العملية السياسية)).

وتابع: ((جميع القرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية، قانونية، ومستندة إلى المواد الدستورية المنصوصة))، منوّهاً بأن القضاء العراقي أثبت أنه بمستوى التحديات بعد قرار عزل رئيس البرلمان. وأردف الصيهود، إن ((قرار الاتحادية يتناسب مع حجم التزوير الكبير الذي خرج من رئيس أعلى سلطة تشريعية في البلاد)).

فيما صرح النائب السابق، محسن السعدون، لوكالة ((فرانس برس))، أن النائب الأول لرئيس البرلمان، سيتولى إدارة البرلمان لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية في مجلس النواب.

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