أول شحنة وقود تدخل غزة في اليوم الـ 40 للحرب

دخلت أول شاحنة محملة بالوقود للأمم المتحدة من مصر إلى قطاع غزة، أمس، في اليوم الأربعين للحرب، علماً بأن هذه الشحنة لن تفعل إلا القليل لتخفيف النقص الحاد في الوقود الذي عطل المرافق الحيوية في القطاع.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) أمس، إنها تسلمت ما يربو قليلاً على 23 ألف لتر من الوقود لقطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لقصف شديد.

وذكر بيان للوكالة الأممية: ((لا تكفي هذه الكمية من هذا الوقود للاستجابة الإنسانية الإجمالية، بما في ذلك المنشآت الطبية ومنشآت المياه أو عمل وكالة الأونروا)).

وأضافت الوكالة: ((قصرت السلطات الإسرائيلية استخدام هذا الوقود على نقل المساعدات القليلة التي تدخل عبر مصر)). وحذرت من أنه بنهاية أمس، لن تكون لدى 70 % من الأشخاص في غزة مياه نظيفة. وأوضحت أن ((الخدمات الرئيسية بما في ذلك محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي والمستشفيات توقفت)).

شيء مروع

وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا ((عمليتنا برمتها الآن على وشك الانهيار.. شيء مروع أن يستمر استخدام الوقود كسلاح في الحرب)). وكتب توم وايت مدير الوكالة في غزة على منصة إكس ((هذا ليس سوى تسعة بالمئة مما نحتاجه يومياً للحفاظ على الأنشطة المنقذة للحياة)).

وأشارت الوكالة: ((هناك الحاجة لوقود أكثر بكثير. إننا نحتاج إلى 160 ألف لتر من الوقود يومياً من أجل العمليات الإنسانية الأساسية)).

وذكر مصدر في مجال العمل الإنساني أن إسرائيل سمحت بإدخال كمية من الوقود كي تستخدمها شاحنات توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة، وليس للمستشفيات.

ويقول موظفو الإغاثة إن نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات بالمستشفيات وتوفير المياه وتوزيع مواد الإغاثة ساهم في تدهور أحوال سكان غزة بشكل حاد.

العمليات الإنسانية

وحذرت الأمم المتحدة في الأيام القليلة الماضية من أنها ستضطر إلى وقف العمليات الإنسانية بما في ذلك توزيع المساعدات داخل غزة مع نفاد مخزونها من الوقود بالكامل.

وقالت إن نقص الوقود تسبب بالفعل أو ساهم في إغلاق المستشفيات والمخابز ومحطات ضخ الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه وآبار المياه ويهدد بإغلاق مراكز بيانات الاتصالات ونقاط الاتصال في غضون 48 ساعة.

وحذر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أمس، أن عمليات الوكالة في قطاع غزة ((على وشك الانهيار)) على الرغم من دخول بعض الوقود إلى القطاع في اليوم الأربعين للحرب.

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