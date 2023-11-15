الإمارات تدين بشدة القصف الإسرائيلي لمستشفيات غزة

أدانت دولة الإمارات، واستنكرت بشدة، القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني، والهجمات اللاإنسانية التي تشنّها إسرائيل على المستشفيات في قطاع غزة.

مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المستشفيات والمؤسسات والأعيان المدنية في القطاع. وشددت وزارة الخارجية على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير الحماية الكاملة للمؤسسات والأعيان المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

وأكدت الوزارة، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع الجهود المبذولة كافة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف، والتوتر، وعدم الاستقرار.

وفجر اليوم صوت مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو إلى هدن عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات، كما دعا القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس وفصائل أخرى. وبعد نحو 18 ساعة من الاقتحام والتفتيش، أكد الجيش الإسرائيلي من مستشفى الشفاء، أكبر مستشفيات قطاع غزة، أن العملية التي بدأها فجر أمس، التي وصفها بـ((الدقيقة والموجهة))، قد تستمر أياماً.

وذكر الجيش أنه قبل دخول المستشفى، عثر الجنود على ((عبوات ناسفة)) ومسلحين، مشيراً إلى أن بعضهم قتل في الاشتباكات، لكن ((حماس)) وسلطات المستشفى نفت الرواية الإسرائيلية.

وقال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي، أمس، إن القوات عثرت على أسلحة و((بنية تحتية)) خلال مداهمة داخل مستشفى الشفاء. ولم يحدد المسؤول الإسرائيلي أي جزء من المستشفى قامت فيه القوات بالبحث والتفتيش، ولم يفصح عن طبيعة ما تم العثور عليه، لكنه قال إن دليلاً سيقدم فيما بعد.

ونفت حماس ذلك. وقالت في بيان إن هذا ((ما هو إلا استمرار للكذب والدعاية الرخيصة)).

وكان المسؤول البارز في وزارة الصحة بغزة منير البرش قال، متحدثاً عبر الهاتف من المستشفى، إن القوات الإسرائيلية نهبت الطابق السفلي والمباني الأخرى، بما في ذلك تلك التي تضم أقسام الطوارئ والجراحة.

وأضاف: إن الأطباء تعهدوا بالبقاء مع مرضاهم ((حتى النهاية)). ودعا الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تأمين ممر آمن لخروج المرضى والطواقم الطبية والعائلات النازحة العالقين في المنشأة.

إدانة أممية

في جنيف، أدان أرفع مسؤول إغاثي في الأمم المتحدة، المداهمة العسكرية الإسرائيلية لمجمع الشفاء، وشدد على أنه يتعين على مسلحي ((حماس)) عدم استخدام المستشفى كـ((درع)) لأنشطتهم.

وشدد مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، على القلق الدولي المتزايد بشأن أزمة المرضى والمصابين في مستشفى الشفاء، الذين يعانون من المرض أو الضعف الشديد بحيث لا يمكن نقلهم.

وقال غريفيث ((ليس لدى الأطفال حضانات. بعض الأطفال ماتوا بالفعل. لا يمكن إخراجهم، هذا أمر خطر للغاية)).

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