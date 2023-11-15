«ويتيكس» يستقطب أبرز الشركات المتخصصة في البيئة والبنية التحتية الذكية

تستقطب الدورة الـ25 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023، مجموعة كبيرة من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في البيئة والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والبنية التحتية الذكية، والمباني الذكية، والمدن الذكية والمستدامة.

ويجمع المعرض سنوياً آلاف الشركات المتخصصة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمركبات الكهربائية والمدن الذكية، ما يجعله منصة مثالية للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف إلى أحدث الابتكارات والحلول في هذه القطاعات، وتبادل الخبرات والتجارب، وإبرام الصفقات وبناء الشراكات، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية.

رؤية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ((ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية)): نعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي منصة رائدة للاقتصاد الأخضر تدعم الجهود العالمية للوصول إلى الحياد الكربوني.

ويعد ((ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية)) الأكبر من نوعه في المنطقة ومن أبرز المعارض العالمية المتخصصة، إذ يولي المعرض التقنيات والبرامج التي تدعم نجاح المدن الذكية والشبكات الذكية، أهمية بالغة، بما يضمن استمرار وتوافر الخدمات المتكاملة والمتصلة على مدار الساعة، وتوفير بنية تحتية متطورة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة ومن ذلك الذكاء الاصطناعي، وتخزين الطاقة.

وإنترنت الأشياء وغيرها، ويشكل المعرض فرصة سنوية لاستعراض أفضل الحلول والممارسات لمواجهة التحديات البيئية، علاوة على تبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة أحدث التقنيات والحلول في مجالات الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة.

وقالت حبيبة المرعشي، عضو مؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: نفخر بكوننا مجدداً جزءاً من معرض ((ويتيكس))، ما يؤكد التزامنا الدائم الاستدامة والتنمية البيئية، ونواصل معاً رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة لوطننا وللعالم بأسره، ونعتز بشراكتنا المتواصلة مع ((ويتيكس)) منذ تأسيسه، ونسعد برؤية تنامي حضور المعرض وأهميته عاماً بعد عام.

وتستعرض جامعة مانشستر في المعرض بحوثها في مجالات استخدامات مادة الغرافين في البناء لتقوية الأسمنت وتعزيز مقاومة المياه وجعل المبنى صديقاً للبيئة؛ وأغشية الغرافين لتنقية المياه وفصل سائلين عن بعضهما بعضاً، والتخلص من أصغر الذرات؛ وتحسين أداء المركبات الكهربائية والقطارات الكهربائية والبنى التحتية الخاصة بالنقل؛ وتحسين أجهزة تخزين الطاقة مثل البطاريات والمكثفات الفائقة.

كما تعرض شركة ((سيكارب Ceycarb)) حلول التنقية المتقدمة المعتمدة على الكربون، ومنتجاتها المعتمدة على الكربون النشط الذي تقوم الشركة بتصنيعه من مصادر عالية الجودة مثل قشور جوز الهند، لاستخدامه في معالجة المياه، وتنقية الهواء، وتصنيع الأدوية، وقطاع الغذاء، ومعالجة غازات العوادم.

وقال براكاش جوفيندان، الرئيس التنفيذي للعمليات في ((غراديانتGradiant)): تسعدنا المشاركة في معرض ((ويتيكس)) في دبي المرة الأولى، ونعتقد بأن هذا الحدث يرسم آفاقاً جديدة في عالم المياه والطاقة والبيئة، ونتطلع للقاء شركائنا والشركات التابعة لشركتنا، وهي ((أدفانسد ووترتيك))، و((أكوا تشيم))، و((مسقط للمشاريع وخدمات البيئة)) لنحدث معاً أثراً إيجابياً ملحوظاً في هذه القطاعات الحيوية.

وتستعرض شركة ((فيفافيس VIVAVIS)) العالمية في معرض ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية أبرز خدماتها المبتكرة الخاصة بالشبكات الذكية والتقنيات الرقمية المتطورة الخاصة بقطاعي الطاقة والمياه، والتي تعمل على مراقبة شبكات الطاقة والمياه وإدارتها والتحكم بها من بعد، وأتمتة المحطات، إلى جانب حلولها المعتمدة على البيانات الضخمة، واثنين من أبرز حلول الشركة الرائدة وهما: منصة فيفافيس لعمليات الشبكة الذكية، ومدير ومخطط الشبكات من فيفافيس.

منصة

وقال فران إسبادا، الرئيس التنفيذي لشركة ((هوفرنغ سولوشنز Hovering Solutions)): تسعدنا المشاركة في ((ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية)) 2023 لإبراز تقنياتنا المتطورة، ونظراً إلى أن دولة الإمارات معروفة بتفكيرها الاستشرافي وبتبنيها الابتكار، تعد الدولة منصة مثالية للتقنيات الثورية التي نوفرها، وتتلخص رسالتنا في ثلاث كلمات: الابتكار، والسلامة والكفاءة.

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