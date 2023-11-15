نهيان بن مبارك يدشن الموقع الإلكتروني الجديد لوكالة أنباء الإمارات

دشن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات

(( بحلته الجديدة، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام.

وأكد محمد جلال الريسي، مدير عام الوكالة أن ((وام)) تسعى وبشكل دائم لترجمة توجيهات الحكومة الرشيدة في الاستفادة من التقنيات الحديثة، وتعزيز خدماتها الرقمية ومواكبة عصر الذكاء الاصطناعي.

وقال الريسي: إن ((وام)) ترسم خططها التطويرية المستمرة لخدماتها الإخبارية الرقمية في إطار سعيها الدائم لتعزيز قدرة الإعلام الوطني على مواكبة السمعة الرائدة لدولة الإمارات، وتمضي قدماً في مسيرتها التطويرية في ظل دعم ورعاية من قيادة الدولة الرشيدة، وتحرص دائماً على تعزيز حضورها وتأثيرها الإعلامي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن ((وام)) حرصت على مواكبة عصر الذكاء الاصطناعي والتطور الملحوظ في عالم التقنيات؛ لتقدم لزوار موقعها الإلكتروني أفضل وأحدث الأدوات وتوفر لهم تجربة فريدة ترتكز على جملة من الخدمات الذكية المميزة مثل النشرة النصية من خلال خاصية البحث التفاعلي في الأخبار والتقارير والتحقيقات الإخبارية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

والنشرة الصوتية ((البودكاست)) التي تقدم آخر وأحدث الأخبار التي تبثها شبكة ((وام))، إلى جانب النشرة المرئية التي يقدمها المذيع الآلي في الوكالة مرتين يومياً لتوفر تجربة فريدة وذكية لزوار الموقع.

بدوره، قال عبدالله عبد الكريم، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة في الوكالة، إن ((وام)) تتطلع بشكل دائم لتوظيف التقنيات وابتكار مسارات وحلول استباقية لتقديم تجربة إخبارية مميزة ومتكاملة.

خدمات

من جانبه، قال أحمد حسن الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، مدير إدارة تقنية المعلومات، إن الذكاء الاصطناعي هو السمة الأبرز والأهم في موقع ((وام)) الإلكتروني بحلته الجديدة وخدماته المتنوعة.

وأشار الحمادي إلى أن الموقع الإلكتروني الجديد يتميز ببنيته التحتية الحديثة التي تستخدم أعلى المعايير العالمية لجودة وبرمجة وتصاميم المواقع الإلكترونية وأمن المعلومات، فضلاً عن تحديث وتنظيم محتوى الموقع في محركات البحث العالمية. وأكد أن التصميم العصري للموقع الإلكتروني يعكس الهوية المؤسسية لـ ((وام))، وذلك بتناسق وتناغم ألوان وأيقونات الموقع وفقاً لمعايير الهوية المرئية للوكالة.

وأضاف إن ((وام)) حرصت على توظيف التقنيات الذكية وابتكار مسارات وحلول استباقية لتعزيز العمل الصحافي والإخباري في إطار خطتها الاستراتيجية، ضمن مساعيها للإسهام في تحسين جودة الحياة الرقمية في الدولة، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة.

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