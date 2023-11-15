Thursday, 16 November 2023 09:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير كوستاريكي: «كونغرس الإعلام» فرصة لاستعراض التحديات والفرص

11/15/2023 7:25:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال وزير الاتصالات في جمهورية كوستاريكا خورخي رودريغيز، إن أحداثاً مثل الكونغرس العالمي للإعلام تمثل فرصة جيدة لرؤية كيف تعمل وسائط الإعلام وما اتجاهاتها.

وأضاف في حديث لـ((وام)) على هامش الكونغرس العالمي للإعلام، إن الكونغرس يسلط الضوء على ((ما يحدث في صناعة الإعلام وكيف تصبح التحديات أو الفرص، مثل الذكاء الاصطناعي، أداة عمل بدلاً من عدو)).

وتابع رودريغيز: ((أولويتي الرئيسة أن يتلقى الناس معلومات يمكن أن تساعدهم على تكوين رأيهم الخاص في ما يحدث في البلاد والعالم))، مضيفاً إنه من الضرورة أن تساعد المؤتمرات، مثل الكونغرس العالمي للإعلام، على تعزيز ((المعلومات المتوازنة)).

وأكد الوزير أن هناك ((فرصة كبيرة لتعزيز التعاون في قطاع الإعلام بين كوستاريكا والإمارات، حيث يتشارك البلدان المبادئ والقيم المشتركة)).

وأكد أن ((هذه المساحة المتمثلة في الكونغرس فرصة لكي يعرف المزيد من الناس في كوستاريكا المزيد عن الإمارات، والعكس صحيح، ويجب أن نستفيد منها جيداً)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN15112023000110011019ID1107432514

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث