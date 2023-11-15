وزير كوستاريكي: «كونغرس الإعلام» فرصة لاستعراض التحديات والفرص

قال وزير الاتصالات في جمهورية كوستاريكا خورخي رودريغيز، إن أحداثاً مثل الكونغرس العالمي للإعلام تمثل فرصة جيدة لرؤية كيف تعمل وسائط الإعلام وما اتجاهاتها.

وأضاف في حديث لـ((وام)) على هامش الكونغرس العالمي للإعلام، إن الكونغرس يسلط الضوء على ((ما يحدث في صناعة الإعلام وكيف تصبح التحديات أو الفرص، مثل الذكاء الاصطناعي، أداة عمل بدلاً من عدو)).

وتابع رودريغيز: ((أولويتي الرئيسة أن يتلقى الناس معلومات يمكن أن تساعدهم على تكوين رأيهم الخاص في ما يحدث في البلاد والعالم))، مضيفاً إنه من الضرورة أن تساعد المؤتمرات، مثل الكونغرس العالمي للإعلام، على تعزيز ((المعلومات المتوازنة)).

وأكد الوزير أن هناك ((فرصة كبيرة لتعزيز التعاون في قطاع الإعلام بين كوستاريكا والإمارات، حيث يتشارك البلدان المبادئ والقيم المشتركة)).

وأكد أن ((هذه المساحة المتمثلة في الكونغرس فرصة لكي يعرف المزيد من الناس في كوستاريكا المزيد عن الإمارات، والعكس صحيح، ويجب أن نستفيد منها جيداً)).

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