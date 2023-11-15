المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يستعرض أهم مبادراته ومشروعاته

يشارك المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في فعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويختتم اليوم.

ويشارك فريق المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات في مناقشة أحدث الموضوعات والتوجهات في القطاع الإعلامي، عبر منصة تعريفية بالمكتب وأهم مبادراته ومشروعاته، ما يشكل فرصة للتعريف بأهم الأهداف الاستراتيجية التي يسعى لتحقيقها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وبناء وترسيخ المزيد من العلاقات والشراكات مع الجهات والمؤسسات الإقليمية والعالمية كافة المعنية بالعمل الإعلامي.

وقال سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات: ((يجمع الكونغرس العالمي للإعلام، نخبة واسعة من خبراء وأقطاب صناعة الإعلام الدولي، وممثلي المؤسسات والجهات الإعلامية الفاعلة في واقع المشهد الإعلامي والاتصالي العالمي.

وتتيح فعاليات أجندته المتنوعة فرصة كبيرة لمناقشة هذا الواقع، وأبرز تحدياته، والخروج برؤى مهمة فاعلة ومؤثرة قادرة على الإسهام في صوغ مستقبل المشهد الإعلامي والاتصالي، فضلاً عن تبادل الخبرات المختلفة في هذا القطاع الذي أصبح التغير والتطور المستمران من أبرز معالمه)).

وأضاف العطر: ((تمثل المشاركة في هذا الحدث الإعلامي العالمي الرائد، مناسبة مهمة لترسيخ العلاقات بالعديد من الجهات والمؤسسات العالمية والإقليمية المرموقة، وبناء المزيد منها، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاتصالية الاستراتيجية للمكتب.

كما أننا نعد الكونغرس العالمي للإعلام منصة إعلامية دولية تبرز كفاءة المنظومة الاتصالية الوطنية، والموقع الريادي لدولة الإمارات في قطاع الإعلام، بالتوازي مع ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية في العديد من القطاعات والمؤشرات التنموية الأخرى)).

لا شيء مستحيلاً

ويستعرض فريق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في الكونغرس الإعلامي العالمي أبرز المبادرات والمشروعات والحملات الإعلامية التي قام بها المكتب، أو شارك في إنجازها، ومنها حملة أجمل شتاء في العالم 2022، التي انطلقت تحت شعار ((موروثنا))، ومشروع الهوية المرئية التسويقية لدولة الإمارات، وعرض مشاركته بجناح استثنائي لدولة الإمارات في اجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس 2023، تحت شعار ((لا شيء مستحيلاً))، إلى جانب استعراض أهم المنصات الرقمية التي يشرف عليها.

ومنها ((الإمارات في أرقام))، التي تستعرض أهم الأخبار والأحداث التي تقع في الدولة، وإنجازاتها وتقدم حقائق عنها بلغة الأرقام، ومنصة UAE Nation التي تقدم مجموعة من الموضوعات المتميزة والمواد المرئية، والمنشورات التي تقدم صورة متميزة عن الدولة للعالم.

كما يستعرض الفريق المشارك إنجازات ((الهوية الإعلامية الإماراتية))، في أبرز مؤشرات التنافسية العالمية، والتي جاءت في المركز الأول عالمياً وإقليمياً وفي الشرق الأوسط وإفريقيا، في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية، بإضافة إلى إطلاق عدد من الحملات الوطنية المتميزة، ومنها الحملة الإعلامية الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والحملة الإعلامية الوطنية للقمة العالمية للحكومات 2023، والحملة الوطنية الإعلامية لحوار أبوظبي للفضاء 2022، والحملة الإعلامية الوطنية لمهمة الإمارات لاكتشاف حزام الكويكبات.

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