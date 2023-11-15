نهيان بن مبارك: تمكين أبناء الإمارات من أهم أولويات القيادة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن تمكين أبناء وبنات الإمارات إحدى أهم أولويات قيادتنا الرشيدة، التي تركز على توفير كل صور الدعم لشباب الإمارات وتوفير جميع الفرص الممكنة لتدريبهم وتمكينهم، لكي يكونوا قادة للمستقبل في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه فعاليات الدورة الـ17 لمعرض ((توظيف × زاهب))، بمشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة تستقطب المواهب الإماراتية لتمكينهم وتجهيزهم لوظائف المستقبل.

وأضاف معاليه أن معرض ((زاهب)) منصة رائعة لتوفير اللقاء بين المؤسسات الحكومية والخاصة وأبناء وبنات الإمارات الباحثين عن التوظيف في مختلف التخصصات، ومتمنياً التوفيق للجميع.

3000 فرصة

واستمر معرض ((توظيف × زاهب)) على مدار 3 أيام واستقبل نحو 20000 مواطن ومواطنة، فيما طرحت الجهات والمؤسسات المشاركة نحو 3000 فرصة عمل، بالإضافة إلى فرص العمل المقرونة بالتدريب.

وأكد منظمو ((توظيف × زاهب)) أبوظبي، أن المعرض يعتبر الوجهة الأولى للشباب الإماراتي الطموح، فضلاً عن أصحاب العمل المحتملين والشركات التي تهدف إلى توظيف المواهب الوطنية في مختلف القطاعات.

وأشاروا إلى حرص الحكومة على تعزيز نسبة توطين الوظائف خارج القطاع العام، حيث تعمل على توظيف نحو 75000 مواطن في القطاع الخاص بحلول عام 2026.

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