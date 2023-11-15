مشروع بطاريات لتخزين الطاقة في «مجمع محمد بن راشد» 2024

كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، أن الهيئة تعتزم طرح مشروع بطاريات تجريبي لتخزين الطاقة من الألواح الشمسية الكهروضوئية في مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية العام المقبل، ومن المقرر أن تكون سعته التخزينية ما بين 500 ــ 1000 ميغاوات.

وذلك وفقاً للدراسة التي تجريها الهيئة بشأن هذا المشروع، حيث سيتم تحديد السعة التخزينية بعد انتهاء الدراسة. وقال معاليه في تصريحات صحافية على هامش معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية: إن البطاريات تتميز اليوم بتقنيات أفضل من السابق، وكانت البطاريات مكلفة واليوم هناك ابتكارات في صناعتها، وإن الهيئة قامت بدراسة جدوى هذا المشروع وأهميته.

مبيناً أنه في السابق كنا نقوم في دبي بتنفيذ مشاريعنا بأنفسنا، واليوم لا يوجد لدينا في ميزانيتنا مشاريع في قطاع إنتاج الماء أو الكهرباء، حيث إن هذه المشاريع كلها يقوم بها القطاع الخاص، ونحن في الهيئة اليوم نضع ميزانيتنا في مشاريع قطاع النقل والتوزيع.

مشيراً إلى أن مدة تخزين الطاقة في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية 15 ساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج عند استخدام الطاقة الشمسية.

وأوضح معالي الطاير أن توجه دبي اليوم نحو الطاقة النظيفة، وأن الهيئة مستمرة في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة من خلال مشاريعها الرائدة في الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أنه منذ 3 سنوات قررنا وقف ترسية عقود جديدة للتوربينات الغازية، ونكتفي فقط بالعقود القائمة أو المشاريع قيد التنفيذ.

وأضاف: يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وتصل القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع إلى 2,627 ميجاوات وتمثل نحو 16 % من القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة، وسوف تصل إلى 25 %، بحلول عام 2030، متوقعاً تحقيق هذه النسبة قبل الوقت المحدد لها.

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