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محمد الشرقي يؤكد أهمية سياحة المغامرات ورياضاتها ودورها الداعم لـ«القطاع»

11/15/2023 7:25:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية سياحة المغامرات ورياضاتها، ودورها المحوري الداعم للقطاع السياحي والرياضي في الدولة وإبرازه عالمياً.

جاء ذلك في لقاء سموه في مكتبه بالديوان الأميري فريق مركز الفجيرة للمغامرات، بمناسبة فوز المركز بثلاث عضويات دولية في أهم وأبرز جمعيات ومنظمات سياحة المغامرات على مستوى العالم.

ونوه سموه في اللقاء بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للتطور الكبير في قطاع سياحة المغامرات في الإمارة، والذي يواكب رؤية الدولة في مجال السياحة المستدامة ومشروعاتها في مؤشرات التنافسية العالمية.

واستمع سموه إلى شرحٍ عن العضويات التي فاز بها المركز في أبرز مؤسسات سياحة المغامرات وهي جمعية سياحة وسفر المغامرات ATTA والجمعية الدولية لرياضات المغامرات والتسلق، ومنظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة UNWTO.

وهنّأ سموه مركز الفجيرة للمغامرات بالفوز، موجّهاً بضرورة استمرار الجهود نحو المزيد من مشروعات المغامرات السياحية المستدامة التي تعزز حضور إمارة الفجيرة في مجال رياضة المغامرات عالمياً.

وقدّم الفريق، الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال، ودعم سموه لعمل ومشروعات المركز نحو تحقيق أفضل المستويات.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعمرو زين الدين مدير مركز الفجيرة للمغامرات.

محمد الشرقي وفريق الفجيرة للمغامرات خلال اللقاء

وام

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