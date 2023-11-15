عمار النعيمي: نسعى إلى التميز إقليمياً ودولياً

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، السعي لتكون عجمان إمارة مميزة ومحط أنظار العالم كله، وقال سموه: ((إن هذا الأمر ليس ببعيد، لأننا على الطريق الصحيح، ونعمل مجتمعين بتكاتف جهود الدوائر الحكومية، لدمج العديد من الخطوات والمراحل في خطوات قليلة، لنصل للتميز الإقليمي والدولي)).

استقبال

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس وفداً من دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، للاطلاع على مشاريع تطوير البنية التحتية المستقبلية في الإمارة.

حيث ترأس الوفد، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، برفقة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، ومروان آل علي مدير عام دائرة المالية، والدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية، والمهندس عبد الله مصطفى المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، وعدد من المهندسين.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان، بجهود الكفاءات المؤهلة في دائرة البلدية، والتي تعمل لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع، مدشنة المشاريع التطويرية الهادفة للارتقاء بإمارة عجمان، وجعلها مدينة حديثة مثالية، تتوفر فيها كل مقومات العيش الهانئ والرغيد، وتستقطب المستثمرين والسياح والزوار.

ريادة

وقال سموه: ((نسعى لتكون عجمان إمارة مميزة، ومحط أنظار العالم كله، وهذا الأمر ليس ببعيد، لأننا على الطريق الصحيح، ونعمل مجتمعين بتكاتف جهود الدوائر الحكومية، لدمج العديد من الخطوات والمراحل في خطوات قليلة، لنصل للتميز الإقليمي والدولي)).

وأوضح سموه أن العمل المتواصل للوصول لبنية تحتية متكاملة في كل المعايير، تتضمن تصريف مياه الأمطار، وشوارع متطورة، وجسور مصممة وفق أفضل المقاييس والمواصفات العالمية، تعد أحد أهم مقومات النجاح والازدهار.

خطة تطويرية

واستمع سمو ولي عهد عجمان من المهندس محمد بن عمير، إلى شرح تفصيلي، عن المشاريع التي تضمن تحسين الحياة، ورفعة الاقتصاد، وزيادة الاستثمار.

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