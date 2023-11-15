فعاليات مهرجان الشيخ زايد تنطلق غداً

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، تنطلق غداً فعاليات مهرجان الشيخ زايد.

حيث تفقد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان، موقع المهرجان وأقسامه وأجنحته المختلفة، واطلع على التحضيرات والاستعدادات النهائية للانطلاق.

وأكد معاليه على اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، بالمهرجان وفعالياته، مشيراً إلى أن رعاية سموه الكريمة للمهرجان تأكيد لهذه المعاني وقيمة المهرجان وما يقوم به ويقدمه، كإحدى أكبر المناسبات الثقافية التي تهتم وتبرز التراث الوطني للإمارات، وتؤكد من خلال الفعاليات والأنشطة والبرامج المختلفة التي تقام فيه على قيم التسامح وتلاقي الثقافات.

وامتزاج الحضارات على مدى أيامه ابتداء من السابع عشر من نوفمبر الجاري وحتى التاسع من مارس من العام المقبل. وقال إن إقامة المهرجان تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو رئيس الدولة، ومن خلال المتابعة المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تعكس اهتمام القيادة الحكيمة بالمهرجان بمختلف جوانبه، كما تؤكد على الدعم الكامل للمهرجان.

وأبدى معاليه خلال الزيارة، التي رافقه فيها حميد سعيد النيادي، مدير المكتب الخاص لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعبد الله مبارك المهيري عضو اللجنة العليا، وأعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين والإعلاميين، رضاه التام عن كافة التجهيزات والاستعدادات التي باتت مكتملة وجاهزة لاستقبال الزائرين وتقديم نسخة مميزة للمهرجان وفعالياته وبما يحقق أهدافه وغاياته.

وأضاف معالي الشيخ سلطان بن حمدان: قيادتنا الحكيمة حريصة كل الحرص على ظهور المهرجان بالصورة التي تعكس حضارة الإمارات وتراثها، وأن يجسد الترابط والتلاحم بين أبناء هذا الوطن ورؤيتهم للمستقبل خلف قيادتهم الحكيمة.

ونوه بأن المهرجان الذي يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه)) يأتي تأكيداً على الأسس الراسخة والمبادئ الواضحة التي أرساها لمسيرة الوطن، فقد عمل ((طيب الله ثراه)) طوال حياته لتكون مسيرة الإمارات نابعة من تراث هذا الشعب الذي يستمد مقوماته من اتحاده وحضارته، مع التأكيد على التعايش في محبة وسلام مع العالم وحضاراته، والتي تمثل الإمارات جزءاً لا ينفصل منها وتجمع بين الأصالة والمعاصرة.

شكر

ورفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، على رعايته الكريمة للمهرجان، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على متابعته وتوجيهاته المستمرة للمهرجان من أجل تأكيد دور المهرجان وإسعاد الجميع به وبفعالياته.

من جانبه، أكد حميد سعيد النيادي، مدير المكتب الخاص لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لـلمهرجان، على مواصلة اللجنة للعمل عبر كل فرق العمل، من أجل تحقيق كامل أهداف المهرجان، والسير نحو تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي يؤكد دائماً على ضرورة بذل كل الجهد من أجل إسعاد المواطنين والزوار، وتقديم كل ما يحقق قيم وأهداف المهرجان على المستوى الذي يليق باسم الإمارات وشعبها.

مكانة

وأضاف أن مهرجان الشيخ زايد يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية وثقافية رائدة بالمنطقة، كما يعمل على مد جسور حضارية بين شعب الإمارات وشعوب العالم، من خلال البرامج والفعاليات والفنون التي تقدم، وهو ما يعزز من مكانته على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي كأحد أهم الأحداث الثقافية والتراثية في المنطقة. وأكد على أن المهرجان يتطور كل عام، وتتتابع أهدافه وتتواصل عبر برنامج وأنشطة وفعاليات جديدة تتناسب مع كل أفراد العائلة.

وثمّن جهود الشركاء الاستراتيجيين والجهات الحكومية والرعاة والجهات المشاركة والداعمة، كما أشاد بجهود فرق العمل التي تبذل جهداً كبيراً في التحضير والإعداد لانطلاق المهرجان، مؤكداً أن المهرجان جاهز ومستعد لاستقبال الزوار.

ورفع حميد النيادي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة ((حفظه الله))، على رعايته الكريمة للمهرجان، كما رفع شكره وتقديره إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على توجيهات سموه الدائمة لكل ما يخص المهرجان حتى يخرج بالشكل المطلوب.

كما قدم شكره لمعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة المنظمة العليا، لمتابعة معاليه الحثيثة وتعليماته في مختلف الجوانب والأقسام. وأكد عبدالله مبارك المهيري، عضو اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، أن مهرجان الشيخ زايد حدث ثقافي تراثي ترفيهي، يمد جسور التواصل بين الحضارات عبر الفنون والثقافة التي يشملها، وأشار إلى أن مهرجان هذا العام يتميز بتنوع عروضه وفعالياته وأنشطته التي تحظى بإقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين والسياح من خارج الإمارات.

ونوه بأن زوار المهرجان سيستمتعون بالأجنحة المختلفة وبالفنون التي ستقدم، وبالأجواء الاحتفالية، ومنها عروض الدرون والليزر والألعاب النارية، ليكون تجربة رائعة، وقال: ي

كفي أن أشير إلى أنه في العام الماضي زار المهرجان ما يزيد على 2 مليون ونصف المليون زائر، وتابعه وشاهده ما يقرب من 7 مليارات مشاهد وهي أرقام دالة ومعبرة عن قيمة المهرجان وما يحظى به من إقبال ونتوقع هذا العام المزيد من هذه الأعداد وهو ما أعددنا له بشكل كامل من كافة الجوانب، بحيث تصبح زيارة المهرجان رحلة ممتعة.

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