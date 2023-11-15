أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي ينطلق 20 الجاري

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنطلق فعاليات النسخة الثانية من ((أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي))، ومعرض أبوظبي الدولي للأغذية 2023 (أديف) الشهر الجاري في ((مركز أبوظبي الوطني للمعارض)) (أدنيك).

وتتولى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تنظيم أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، وذلك بالشراكة مع ((مجموعة أدنيك)) التي ستنظم النسخة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية (أديف) خلال الفترة من 27 ــ 29 نوفمبر الجاري، والشركة الهولندية ((فينيو الأوروبية للمعارض)) التي تتولى تنظيم معرضي ((فيف الشرق الأوسط وأفريقيا للإنتاج الحيواني))، ومعرض البستنة والزراعة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن المقرر تنظيم المؤتمر الدولي حول الميكروبيوم: ((صحة الإنسان والنبات - التطبيقات والتحديات 2023 بالتعاون مع جامعة الإمارات، مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية.

منصة عالمية

وسيوفر معرض أبوظبي الدولي للأغذية (أديف) منصة عالمية لعرض آخر الابتكارات وأحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجال تصنيع وإنتاج الغذاء، إضافة إلى عقد الشراكات واكتشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.

ومن المنتظر أن يشهد ((أديف)) الإعلان عن العديد من العقود والصفقات واتفاقيات الشراكة التي أبرمتها المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتوقيع المزيد منها خلال فعاليات المعرض.

كما سيتم تنظيم سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين المشترين والبائعين في سلاسل التوريد المختلفة، ويقام المعرض بالتزامن مع معرض أبوظبي التاسع للتمور بالشراكة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

ويستقطب معرض أبوظبي الدولي للأغذية أكثر من 550 عارضاً من 50 دولة، إضافة إلى 20 جناحاً دولياً، ومن المنتظر أن يستقطب كوكبة من الخبراء والمتخصصين والزوار من مختلف دول العالم المهتمين بقطاع الأغذية والمشروبات والصناعات الغذائية.

وأكد سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن إطلاق هذه الفعاليات الكبرى في إمارة أبوظبي تعكس الأهمية المتزايدة لقطاع الزراعة والغذاء على الصعيدين المحلي والدولي، كما تؤكد مكانة أبوظبي كوجهة للشركات العالمية لتقديم وعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، إضافة إلى تصنيع وإنتاج الغذاء. وتابع: سيهتم المعرض ببحث الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

من جانبه قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ((أدنيك)): ((تلتزم مجموعة أدنيك بدعم توجهات حكومة أبوظبي للنهوض بمختلف القطاعات لبناء اقتصاد متنوع ومستدام عبر تنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تساهم في تطوير القدرات التنافسية لهذه القطاعات، وتعزز بناء الكفاءات الوطنية في هذه المجالات بما فيها قطاع الإنتاج الزراعي الذي يشكل ركيزة رئيسية لبناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام)).

ويعد ((أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي 2023)) الحدث الأكبر للزراعة المستدامة والأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتوقع الهيئة حضور أكثر من 600 شركة عارضة من 40 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر من المختصين في مجالات الزراعة وإنتاج الغذاء من حوالي 90 دولة.

ويعتبر معرض ((فيف الشرق الأوسط وأفريقيا للإنتاج الحيواني)) 2023 ( الرائد في مجال الإنتاج الحيواني في الشرق الأوسط، ويقام خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري بمشاركة عدد كبير من العارضين، حيث تم زيادة المساحة المخصصة للمعرض هذا العام، كما تم إضافة العديد من الفعاليات المصاحبة وسيتم تسليط الضوء هذا العام على سلسلة إنتاج البروتين الحيواني من المزرعة إلى المائدة.

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