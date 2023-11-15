أعضاء مجالس الإدارات بدول التعاون: الاستدامة وسيلة لخلق قيمة طويلة المدى للشركات

نشر معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، المنظمة الرائدة في مجال استشارات الحوكمة، تقريره الثامن حول فاعلية مجالس الإدارات، والذي كشف عن توجهات ورؤى أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث خلص التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع شركة Heidrick & Struggles، إلى أن إدارة توقعات أصحاب المصلحة كانت مصدر قلق متزايد بالنسبة للمشاركين في الاستطلاع، في حين تم الاتفاق على نطاق واسع بالقيمة طويلة المدى لاستراتيجيات الشركات المبنية على مبادئ الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وقد استطلع التقرير، الذي يتم إعداده كل عامين منذ 16 عاماً، آراء 155 عضواً ومديراً في المعهد من الإمارات والبحرين والكويت وعمان والسعودية، وطرح عليهم 108 أسئلة حول فاعلية مجالس الإدارات وما تواجهه من تحديات.

ووجد الاستطلاع أن مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي تمر بفترة تحوّل مكثفة بعد الخروج من الجائحة. ويتكيف المديرون مع الممارسات العالمية المثلى ويلبون المتطلبات الحكومية والتنظيمية الجديدة ويرفعون معاييرهم لمرحلة جديدة من الاحترافية لضمان استعدادهم لتوجيه شركاتهم بشأن التعقيدات والتغيرات والفرص المقبلة. كما أظهر التقرير أن إدارة توقعات أصحاب المصلحة تشكل مصدر قلق كبير، حيث يعتقد 45 % من المشاركين أنه سيكون لها تأثير كبير على الشركات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بزيادة قدرها 17 نقطة مئوية عن تقرير عام 2021.

وكشف التقرير عن قبول متزايد للفرص التي توفرها الاستراتيجية القوية للاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث يعتقد 89% من المشاركين أن العمل على تحقيق الاستدامة سيساعد مجالس الإدارات على خلق قيمة طويلة المدى لشركاتهم.

وكانت مواكبة التغيرات التنظيمية مصدر قلق للمديرين، مع أن 44% منهم شعروا بوجود التوازن الصحيح بين التشريعات والاستقلالية. وشعر 18% فقط أنهم يخضعون لقدر كبير من اللوائح التشريعية.

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