«ستراتيجي & الشرق الأوسط»: البناء المستدام يسهم باستحداث 4.3 ملايين فرصة عمل سنوياً بالمنطقة

أشار تقرير صدر أخيراً عن ستراتيجي & الشرق الأوسط وشبكة برايس ووتر هاوس كوبرز، بالتعاون مع دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) - إلى إمكانية خفض الانبعاثات المتولدة عن دورة حياة المباني بنسبة تتراوح ما بين 50 و60% في حال اعتماد تقنيات البناء المستدام في المشاريع الإنشائية الجديدة في المنطقة، والمتوقع أن تشهد طفرة كبيرة بقيمة تصل إلى تريليوني دولار. علاوة على ذلك، فمن المتوقع – وفقاً للتقرير – أن تسهم هذه الطفرة الكبيرة في قطاع الإنشاءات على مستوى المنطقة في تحقيق أثر اقتصادي جوهري عن طريق المساهمة بنسبة تتجاوز 10% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، واستحداث 4.3 ملايين فرصة عمل سنوياً حال تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.

يأتي ذلك مع اقتراب موعد انطلاق قمة الأطراف (كوب 28) المقرر أن تستضيفها دولة الإمارات، وفي ضوء ما تبذله المنطقة من جهود حثيثة لتحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية، ويشير التقرير إلى أن المنطقة مهيأة لتحقيق الريادة العالمية في اعتماد تقنيات البناء المبتكرة التي تركز على الاستدامة في ضوء الاستثمارات الجارية في ((البيئات المبنية)) الجديدة، والمتوقع أن تصل قيمتها إلى تريليوني دولار حتى عام 2035. ووفقاً للتقرير، تعد هذه التقنيات بمثابة فرصة ذهبية لتمكين المنطقة من قطع أكثر من نصف الشوط نحو تحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية، مستشهداً في هذا الصدد بمجموعة من المشاريع الإنشائية الضخمة الجارية في المنطقة ومنها مدينة نيوم المستقبلية في المملكة العربية السعودية، ومدينة لوسيل الترفيهية المخطط إنشاؤها في دولة قطر.

ويشير مصطلح ((البيئات المبنية)) إلى المحيط الذي يصنعه الإنسان لتوفير السياق المناسب والممكنات اللازمة للنشاط البشري بما يشمل المباني، والأحياء، والمدن، والبنى التحتية المساندة على غرار مرافق إمداد المياه وشبكات الطاقة. وتتضمن العمليات المرتبطة بتطوير البيئات المبنية الجديدة التخطيط الحضري، والتطوير العقاري، والأعمال الإنشائية، وبناء الأصول التشغيلية والتي يمكنها كلها الاستفادة من أساليب وتقنيات البناء المبتكرة التي تركز على الاستدامة.

وقال الدكتور يحيى عانوتي الشريك في ستراتيجي & الشرق الأوسط، ومدير منصة الاستدامة في برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط قائلاً ((تعد هذه الاستثمارات الضخمة المخططة في قطاع الإنشاءات بمثابة فرصة لتمكين المنطقة من تحقيق الريادة في اعتماد مجموعة كبيرة من التقنيات والعمليات المستدامة، فالبيئات المبنية مسؤولة – بوجه عام – عن جزء كبير من البصمة الكربونية، إذ إنها تستهلك 37 بالمئة تقريباً من الطاقة، وتولد 39 بالمئة من الانبعاثات الكربونية، كما أنها تستهلك 40 بالمئة من المواد المنتجة عالمياً)). وأضاف ((تشير تقديراتنا إلى أن خفض الانبعاثات المتولدة من مشاريع التطوير الحضري يمكن أن يساعد المنطقة في قطع أكثر من نصف الشوط نحو تحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية)).

ويتضمن التقرير 17 تطبيقاً ينطوي على إمكانيات عالية ويمكن تنفيذه على محاور عدة ومنها التنقل، والمناظر الطبيعية المدارة، وكثافة المشاريع الحضرية، والنظم الميكانيكية، والعمليات الإنشائية.

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