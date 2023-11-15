«COP28» يرحّب بالجمهور في المنطقة الخضراء

أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف ((COP28)) عن فتح باب حجز التذاكر اليومية المجانية للمنطقة الخضراء في مدينة إكسبو دبي للفترة من 3 إلى 12 ديسمبر المقبل.

ويتيح ((COP28)) للراغبين في زيارة المنطقة الخضراء حجز تذاكرهم عبر Cop28/greenpass، كما يوفر الموقع الإلكتروني للمؤتمر خريطة مفصلة للمنطقة الخضراء لضمان تسهيل المشاركة والاستفادة من برنامج فعاليات المنطقة، ويمكن للحضور زيارة مراكز المنطقة الخضراء من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، ويُسمح بدخول الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل بدون تذاكر.

وتتيح التذاكر الفردية بدخول الزائر مرة واحدة في اليوم المحدد عند حجز التذكرة، حيث لا يمكن مسحها ضوئياً أكثر من مرة، وهي غير قابلة للمشاركة مع الغير ولا تتيح الدخول المتعدد. وندعو الزوار إلى استخدام مترو دبي كوسيلة أسرع وأكثر استدامة للوصول إلى موقع المؤتمر.

وتدير الإمارات، التي تتولى رئاسة المؤتمر، المنطقة الخضراء التي تم تصميمها لتعزز التكامل مع المنطقة الزرقاء وقدرة الزوار على التفاعل والمشاركة. وتوفر المنطقة الخضراء فرصاً متنوعة للمشاركة أمام القطاعين العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية، ولضمان احتواء الجميع، يُسمح بدخولها للجمهور العام، والمندوبين المعتمدين من الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المسموح لهم بدخول المنطقة الزرقاء، بينما تخضع المنطقة الزرقاء لإدارة الأمانة العامة للاتفاقية، ويتاح دخولها للوفود التي تحمل صفة مراقب معتمد ولممثلي الأطراف المعتمدين من جانب أمانة الاتفاقية.